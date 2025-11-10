‘Trend stillere vliegtuigen op Schiphol zet door’

Regio – “Sinds de invoering van de nieuwe havengelden op Schiphol kiezen luchtvaartmaatschappijen steeds vaker voor stillere vliegtuigen op vluchten van en naar de luchthaven. In het eerste halfjaar van 2025 was dit effect duidelijk zichtbaar: het aandeel vliegtuigen in de stilste categorieën steeg van 23% vorig jaar naar 33% in juli tot en met september. Deze ontwikkeling versnelt de dalende trend van het vliegtuiggeluid in de omgeving van Schiphol. Dit is zichtbaar in de prognose voor het nieuwe gebruiksjaar vanaf 1 november 2025”, weet Pieter van Oord, sinds 1 juni 2024 CEO van Luchthaven Schiphol.

Hij vervolgt: “De trend zet door. Schiphol wordt stiller. We zien dat luchtvaartmaatschappijen bewust kiezen voor stillere toestellen, zeker in de nacht. Dat is een goede ontwikkeling. We blijven ons inzetten voor een stillere luchthaven, die steeds beter in balans is met haar omgeving.”

Verdere toename stillere vliegtuigen

Met de havengelden stimuleert Schiphol luchtvaartmaatschappijen al langer om stillere vliegtuigen in te zetten. De nieuwe tarieven die sinds 1 april 2025 gelden, maken het gebruik van stillere vliegtuigen financieel nog aantrekkelijker: hoe stiller het toestel, hoe minder havengelden de luchtvaartmaatschappijen in verhouding betalen om van en naar Schiphol te vliegen. Ook is overdag vliegen goedkoper dan in de nacht.

Prognose 2026: daling vliegtuiggeluid zet door

De recentelijk gepubliceerde prognose voor gebruiksjaar 2026 (1 november 2025 tot en met 31 oktober 2026) bevestigt volgens Van Oord, dat de langjarige trend van minder vliegtuiggeluid rond Schiphol doorzet. “De prognose laat een verdere daling van geluidsbelasting in de omgeving zien. Deze ontwikkeling wordt versneld door de inzet van stillere toestellen en gerichte maatregelen, zoals het ontmoedigen van nachtvluchten. Schiphol blijft zich actief inzetten om deze trend voort te zetten en werkt samen met de luchtvaartsector aan een luchthaven die beter in balans is met de omgeving.” In 2026 verwacht Schiphol afgerond 476.800 vliegtuigbewegingen, waarvan 25.200 in de nacht.

‘Rust’ boven De Ronde Venen en Uithoorn…? Foto: archief.