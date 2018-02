Trap niet in babbeltruc!

Uithoorn – Op dinsdag 13 februari rond elf uur in de ochtend werd bij een oudere vrouw in de Karel Doormanlaan aangebeld. Toen de bewoonster open deed, stapte direct een vrouw de gang, die zich voorstelde als Lydia en zei altijd te zwaaien als ze langs liep. De bewoonster kende de vrouw totaal niet en heeft haar de deur uitgewerkt. Er is direct alarm geslagen bij de politie en agenten hebben de wijk doorgereden, maar de vrouw is niet meer aangetroffen. “Het lijkt op een (nieuwe) babbeltruc, trap er niet in”, aldus de politie. De vrouw heeft een Noord-Afrikaans uiterlijk, is 1.60 tot 1.65 meter lang, ongeveer 50 tot 55 jaar en ze droeg een donkerblauwe jas tot aan haar knieën. Mogelijk zijn er getuigen of is er meer informatie. De politie hoort het graag via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.