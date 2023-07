Transformatie KPN-gebouwtje in De Kwakel￼

De Kwakel – Opgetogen kwamen op vrijdag 14 juli zo’n vijftig kinderen van de onderbouw van BS De Zon aan de Anjerlaan naar buiten voor de onthulling en officiële opening van ‘hun’ opgeknapte KPN-gebouwtje. Ieder droeg een bloemetje bij zich en uit de geluidsbox klonk het kinderliedje De bloemendans. De bankjes stonden al klaar en vol verwachting over wat er komen ging namen zij plaats.

Dirk Plasmeijer, vicevoorzitter van Stichting De Kwakel Toen & Nu en trekker van dit project, sprak de kinderen toe. Die hadden al kunnen zien waar kunstenaar Sander Bosman uit Kudelstaart de afgelopen weken mee bezig was. De vier muren van het oerlelijke gebouwtje naast hun school toverde hij met zijn spuitbussen om in een kleurrijk bloemenparadijs met insecten. Sommige kinderen konden al benoemen waar zij nu dagelijks tegenaan kunnen kijken.

Burgemeester

Toen was het tijd voor het officiële gedeelte. Burgemeester Pieter Heiliegers droeg voor de gelegenheid zijn ambtsketen en sprak ook de kinderen en daarna de verzamelde buurtbewoners toe. Veel lof voor de actieve Stichting De Kwakel Toen & Nu en voor de kunstenaar. Toen nodigde hij de kinderen uit om met hem twee rondjes rond het gebouwtje te lopen om het officieel te openen. De allerkleinsten vonden het wel een heel klein beetje spannend, maar werden vanaf één hoog luid aangemoedigd door de bovenbouw. En het hielp natuurlijk ook dat er langs de kant ouders, opa’s en oma’s stonden te applaudisseren.

Dirk Plasmeijer van Stichting De Kwakel Toen & Nu stoorde zich al lange tijd aan de deplorabele staat van het gebouwtje. Hij hoorde dat meerdere buurtbewoners en ouders van de schoolkinderen ook dat gevoel hadden. In april 2021 kwam hij op het idee om er kleurrijke bloemen en insecten op aan te brengen. Hij heeft hiervoor bloemenfoto’s en ontwerpen gemaakt en bewerkt op de computer. De bloemen zijn geïnspireerd door de straatnamen in De Kuil, zoals Rozenlaan, Hortensialaan en Orchideelaan. De voorzijde moest een Zonnebloem worden, geïnspireerd op de Basisschool De Zon. De kinderen leren dan spelenderwijs de bloemetjes en de beestjes herkennen. Het kunstwerk gaat daarom “De Muurbloempjes” heten.

Graffitikunstenaar

Dirk benaderde graffitikunstenaar Sander Bosman (Kudelstaart) van “Lak aan Alles”. Dirk wist met wie hij in zee ging. Zij hadden al eerder samengewerkt en Sander spuit al jaren prachtige decors van meerdere kermiskarren van de Kwakelse kermis. De kunstenaar maakte een mooie offerte en beiden waren het snel eens over de uitvoering van de opdracht. Dirk: ‘Het werd een lang traject van 2 jaar, dat viel wel even tegen. Als eerste is de kunst- en cultuurafdeling van de gemeente Uithoorn in 2021 benaderd of het huisje beschilderd mocht worden. Ze vonden het een leuk idee en zijn aan de slag gegaan met achterhalen van de eigenaar, dat bleek de KPN te zijn. Na heel veel mailtjes en gesprekken heen en weer met de KPN, kregen wij en de gemeente eindelijk witte rook van de eigenaar. Na wat haken en ogen ging de KPN onder bepaalde voorwaarden uiteindelijk akkoord; alleen, ze betaalden niet mee aan de kosten. En de gemeente moest nog wat wettelijke papieren regelen, want het gaat niet zomaar allemaal. De Kwakelse metselaar Nick Buskermolen werd benaderd om de voegen te herstellen. Dat heeft hij pro-deo gedaan voor het goede doel, de gemeente heeft het gebouwtje hierna laten reinigen.’

Postcode Loterij Buurtfonds

De gemeente Uithoorn heeft als eerste een deel van het bedrag beschikbaar gesteld om te starten met de fondsenwerving. De bestuursleden van Stichting De Kwakel Toen & Nu, Ben Voorend en Dirk Plasmeijer, gingen hiermee aan de slag. Meerdere fondsen werden aangeschreven, zonder succes. Alleen het Postcode Loterij Buurtfonds was direct enthousiast en schonk 2500 euro voor het project, precies het ontbrekende bedrag.’

Op maandag 25 juni begonnen Sander en Dirk samen met het in de witte grondverf zetten van het gebouwtje. Samen kozen zij voor de definitieve ontwerpen met de juiste insecten op de juiste bloemen op vier zijden van het huisje. Die maandagmiddag is de eerst bloem, de roos, in grote lijnen op de westzijde gezet en later uitgewerkt met de hommel erbij. De orchidee en de vlinder verschenen op de zuidzijde. Rond het huisje en het trottoir is het hoge gras en het onkruid op milieuvriendelijke wijze verwijderd, met de schoffel. De bloembak voor het huisje is vorige week door kwekerij De Noordpoel opnieuw beplant. De hortensia met het lieveheersbeestje is op de oostzijde gemaakt en tot slot op de noordzijde de zonnebloem en de bij, dit ontwerp past goed bij Basschool De Zon. Donderdagavond laat was de laatste schildering klaar voor de opening de volgende dag.

Stichting De Kwakel Toen & Nu bedankt iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd aan dit kunstzinnige project. En verder de gemeente Uithoorn voor haar ondersteuning om dit project op te starten en het Postcode Loterij Buurtfonds, dat deze opknapbeurt financieel mogelijk maakte. De onderwijzers, buurtbewoners, passanten, de ouders en zeker de kinderen vinden het heel mooi geworden. Dank ook voor de reacties van de voorbijgangers: veel positieve opmerkingen en vooral veel toeteren en duimpjes omhoog tijdens het werk. De Kwakel is weer een stukje fleuriger!

Voor informatie over de graffitikunstenaar, Sander Bosman www.lakaanalles.nl en informatie over De Kwakel www.de-kwakel.com