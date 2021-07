Trampolinespringen: Jay Roelfsema naar WK?

Aalsmeer – Stapt de zestienjarige Jay Roelfsema op het vliegtuig naar Azerbeidzjan voor het Jeugd WK Trampolinespringen? Op 10 en 11 juli vindt het kwalificatiemoment plaats in Den Bosch waar Jay zich van zijn beste kant zal laten zien. Daar hoopt hij geselecteerd te worden voor de Nederlandse delegatie.

Jay startte zijn carrière in het trampolinespringen in 2013 bij Freestyle Gymnastic in Nieuw-Vennep. Snel daarna maakte hij de overstap naar SV Omnia 2000 in Aalsmeer, waar hij zich in een rap tempo ontwikkelde. Na regionaal succes kon Jay zich al snel in de landelijke klasse meten. In juni 2019 won hij in zijn categorie de gouden medaille op het Nederlands Kampioenschap, evenals een zilveren medaille voor het onderdeel synchroonspringen. In 2020 scoorde Jay samen met Fenno van Beek en Sem van Tol een bronzen medaille op het Nederlands Kampioenschap voor Teams. Dit deden zij in de eredivisie, de hoogst haalbare categorie in Nederland.

Het succes komt Jay niet zomaar aanwaaien, laten zijn trainers weten. “Jay is een ontzettend harde werker. Hij traint vier keer per week en is altijd aanwezig. Mede door deze instelling heeft Jay een enorme groei doorgemaakt. Door de hoogte die Jay behaalt tijdens het springen en de complexe combinaties van salto’s en schroeven behaalt hij goede scores. Inmiddels springt Jay zelfs drievoudige salto’s. We zijn ongelooflijk trots op hem en wensen hem heel veel succes bij het aankomende kwalificatieweekend. We hopen dat het hem lukt om zijn ticket voor deelname aan het WK te bemachtigen.” De wereldkampioenschappen trampolinespringen voor de jeugd vinden plaats in Bakoe, Azerbeidzjan van 25 tot en met 28 november 2021.