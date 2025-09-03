Uithoorn – Uithoorn voor Elkaar biedt een training tiltechniek. De training is voor mantelzorgers die wonen in de gemeenten Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer, Ouderkerk aan de Amstel en de Haarlemmermeer.

Wil je weten hoe je op de juiste wijze met een rolstoel rijdt, iemand overeind helpt na een val of iemand verplaatst van stoel naar rolstoel? Volg dan deze training. Een erkend fysiotherapeut en specialist ‘verantwoord tillen’ geeft deze training.

De training vindt plaats komende 11 september, van 19.00 tot 21.00 uur in Paramedisch Centrum Skagerrak, Skagerrak 330, Hoofddorp en 9 oktober, van 19.00 tot 21.00 uur, op kantoor Mantelzorg & Meer, Dr. Willem Dreesweg 2, Amstelveen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden via info@mantelzorgenmeer.nl of 020-5127250. Mantelzorg & Meer is onderdeel van Uithoorn voor Elkaar.

Training tiltechnieken voor mantelzorgers. Foto: archief.