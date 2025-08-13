Tour de Kwakel vierde 70-jarig jubileum

De Kwakel – Het dorpshuis van De Kwakel was afgelopen zaterdag het decor van een feestelijke slotavond ter ere van 70 jaar Tour de Kwakel. Tijdens deze jubileumeditie werden de winnaars gehuldigd, vrijwilligers bedankt en het traditionele bamzaai-kampioenschap gespeeld. Tour de Kwakel is een jaarlijks dorpsspel met etappes, truien en prijzen, dat al 70 jaar saamhorigheid en sportiviteit viert.

Joost Hogerwerf keerde speciaal terug van vakantie om zijn gele trui in ontvangst te nemen. Hij werd geflankeerd door Daan Herben en Mike van Wees. Daan viel het vaakst in de prijzen: hij won de rode trui voor de meeste extra punten, de witte trui voor beste jongere én de gele pet voor de beste ploeg, samen met Toine Bartels (afwezig), Martha van Alen, Paul Kennis en Joep Voorn. Martha kreeg bovendien de grijze trui, waarvoor ze haar outfit tot in de details had afgestemd.

Warm applaus en bloemetje

Vrijwilligers kregen een warm applaus en een bloemetje, waaronder rekenaar Gerlinde van Scheppingen en schrijvers Ria Verhoef en Adrie Voorn. Ook Michel van der Knaap werd bedankt voor het bijhouden van de scorelijsten. Shirtsponsors Kwekerij de Noordpoel en Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld werden eveneens in het zonnetje gezet.

Na de borrel volgde het tienjaarlijkse bamzaai-kampioenschap, lokaal bekend als knobbelen. De finale tussen Ferry Harte en Mike van Wees eindigde in een tactische overwinning voor Mike, die daarna het dansfeest op gang bracht. Onder leiding van DJ Marvin en Peter Mayenburg werd er uitbundig gefeest, inclusief een polonaise.

Bij vertrek ontvingen bezoekers een aandenken aan 70 jaar Tour de Kwakel. Veel aanwezigen doneerden hun prijzengeld aan Scouting Sint Joannes, die hierdoor 525 euro ontvangt voor een nieuwe beschoeiing bij het Troephuis. Ook namen zij afscheid van Marga Kouw, die jarenlang als penningmeester en duizendpoot een onmisbare rol vervulde. Zij werd op de feestavond uitgebreid bedankt voor haar inzet.

Op de foto: Iedereen in de bloemetjes gezet. Foto: aangeleverd.