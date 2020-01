Toptrainers Juventus bij SCW in Rijsenhout

Rijsenhout – Op woensdag 29 april zal het grote Juventus naar SCW in Rijsenhout komen. Drie toptrainers van de ‘Oude Dame’ uit Turijn zullen daar de Juventus Masterclass voor jonge voetballers verzorgen. Alle jongens en meisjes geboren tussen 2004 en 2014 kunnen een onvergetelijke en leerzame voetbaldag beleven. Er is ‘slechts’ plek voor 96 spelers. Deelname kost 49.95 euro. Al sinds 2011 werkt sportmarketingbureau SportsGen uit Wormer samen met de recordkampioen uit Italië. Iedere herfst- en meivakantie komt Juventus met drie professionele jeugdtrainers naar Nederland om kinderen kennis te laten maken met de manier zoals Dybala, Ronaldo, Pjanic en Mathijs de Ligt dagelijks trainen. De ervaring leert dat de jongens en meisjes een geweldige dag beleven die om 10.00 uur start en rond 15.30 uur eindigt.

SCW trots op komst

Voetbalvereniging SCW zal op woensdag 29 april gastheer zijn van de Italiaanse wereldclub. Namens de club is bestuurslid Pieter de Breuk trots op de komst van Juventus: “Het gebeurt natuurlijk niet iedere dag dat er trainers van Juventus op ons complex komen. Wij hebben contact gezocht met organisator SportsGen die ik ken van andere voetbalactiviteiten in onze regio. Zij waren direct enthousiast. Voor SCW is het natuurlijk een prachtige affiche waar we erg trots op zijn. Naast onze eigen jeugdleden heten wij dan ook alle andere voetballers uit de omgeving van harte welkom op ons prachtige complex. Samen met Juventus zullen wij er voor iedereen een feestdag van maken.”

Inschrijven

Alle jongens en meisjes (tussen de 6 en 16 jaar) kunnen zich vanaf dit moment inschrijven. Lid zijn van een voetbalclub is niet nodig. Kijk voor meer informatie op: www.scwrijsenhout.nl. Inschrijven kan door te mailen naar SCW: Juventus@scwrijsenhout.nl. Wacht niet te lang, vol is vol.