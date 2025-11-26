Topscheidsrechter Danny Makkelie bij Hertha

Vinkeveen – Topscheidsrechter Danny Makkelie was vrijdag 21 november gastspreker bij voetbalvereniging Hertha in Vinkeveen. Zo’n 60 belangstellenden waren hierbij aanwezig.
Voordat de presentatie begon, was er een speciale sessie met een aantal jeugdscheidsrechters van Hertha. Daarna gaf Makkelie een inspirerende sessie over teamspirit, leiderschap en samenwerken in de sport. Dit leverde een bijzondere inkijk op van de samenwerking tussen de scheidsrechter en de VAR.
Op de foto: Topscheidsrechter Danny Makkelie op bezoek bij Hertha. Foto: aangeleverd.