Toppunt van aso-gedrag: Bank dumpen bij speelplek

Aalsmeer – Het afvalbeleid van de gemeente laat met regelmaat nog te wensen over. Af en toe (te) volle afvalbakken bij parken en bijna na elk weekend uitpuilende glas- en plasticcontainers bij de inzamelparkjes. Maar, het mag ook wel eens gezegd worden dat inwoners in deze de hand in eigen boezem zouden moeten steken. Tegen het ‘dump-gedrag’ van sommigen is zelfs het beste afvalinzamelingsbedrijf niet bestand. Zakken met plastic bij volle containers is een kwestie van een extra ophaalrondje, maar er worden hierbij ook restvuil en andere spulletjes en dozen vol rommel bijgezet. Regelmatig krijgt de gemeente meldingen van bewoners rondom het inzamelpunt bij de Zwarteweg dat er weer van alles neergezet is, grofvuil als kapotte (tuin)stoelen en oude kinderwagens dat eigenlijk bij de gemeentewerf gebracht zou moeten worden. Het toppunt van aso-gedrag wordt deze week vanuit Kudelstaart bericht: Delen van een bank en onder andere een matras, waarschijnlijk snel vanaf een aanhanger geduwd, bij de kinderspeelplaats in Sconedorp gedumpt.

Grof vuil ophalen

Ongelooflijk. Wie doet nou zoiets? Zelfs voor mensen zonder auto (en aanhanger) is er de mogelijkheid om grof vuil legaal van de hand te doen. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden. Er worden ophaalkosten gerekend, maar door bijvoorbeeld met de buurt of de wijk een dag te prikken dat iedereen oude spullen buiten zet, kunnen de kosten gedeeld worden. Als inwoners niet wat milieubewuster worden, zou het zomaar kunnen dat er voor de gemeente niets anders op zit om de afvalstoffenheffing te verhogen.

Afval op straat

Het wordt de gemeente verder ook nog wel eens verweten dat er te weinig openbare afvalbakken staan in de gemeente. Gezien het vele plastic, papiertjes, blikjes, karton en tegenwoordig ook mondkapjes in bosjes en op straat lijkt dit geen overbodige luxe, maar zelfs bij ontmoetingsplekken en rond bestaande afvalbakken wemelt het van achteloos weggegooide verpakkingen. De titel ‘schoonste gemeente van Nederland’ zal Aalsmeer niet zo snel krijgen, er kan echter wel een gooi naar gedaan worden. Ga eens aan de wandel (met elkaar) in de straat of de wijk met vuilniszak, handschoenen en prikker en verlos de bosjes en de straat van papiertjes en stukken plastic. De gemeente en Meerlanden willen graag schoonmaakacties in wijken en buurten steunen!