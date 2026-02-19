Topdrukte voor Valentijnsdag bij Royal FloraHolland

Aalsmeer – In de aanloop naar Valentijnsdag werden er totaal 464 miljoen bloemen verhandeld (2025: 452 miljoen) bij bloemenveiling Royal FloraHolland. Daarvan waren 150 miljoen rozen (2025: 144 miljoen). Waar de roos traditioneel gezien wordt als dé liefdesbloem, ziet Royal FloraHolland dat de tulp en chrysant ook sterk vertegenwoordigd zijn in de bloemenliefde.

Waar geliefden zaterdag 14 februari pas hun bloemen ontvingen, lag de topdrukte voor kwekers en kopers in de eerste drie dagen voor Valentijnsdag. Dit om iedereen in Nederland maar ook in Europa en daarbuiten te voorzien van hun lievelingsbloem. Het was een drukte van belang op het digitale en logistieke platform van Royal FloraHolland. “De dagen voor Valentijnsdag vormen de start van onze piekperiode en die loopt helemaal door tot Pinksteren. Deze dagen zijn zo druk dat ook het kantoorpersoneel bijgesprongen is in de logistiek. We hebben alles op alles gezet, zodat ieder zijn geliefde met de mooiste bloemen, door kwekers met ongelooflijk veel passie geteeld, kon verrassen op Valentijnsdag!”, aldus a.i. CEO David van Mechelen.

Van roos tot lelie

Traditioneel gezien is de roos het populairst gevolgd door de tulp. “Wie denkt aan Valentijnsdag denkt aan rozen, toch hebben we deze week gezien dat er zeker niet alleen rozen zijn verkocht. Van lelies tot tulpen en van gerbera’s tot aan de chrysant, het wordt allemaal geschonken om liefde te tonen”, vertelt van Mechelen.

Top vijf populairste/meest verhandelde liefdesbloemen

Roos Tulp Chrysant Gerbera Lelie

Foto: Vooral veel rozen werden geveild voor Valentijnsdag bij Royal FloraHolland (foto aangeleverd).