TV Kudelstaart speelt ‘Momenten van Geluk’

Kudelstaart – Op 17, 18 en 19 april presenteert Toneelvereniging Kudelstaart ‘Momenten van Geluk’ in theater ’t Podium, het Dorpshuis van Kudelstaart. Het belooft weer een prachtige voorstelling te worden vol verwikkelingen en stof tot nadenken.

‘Momenten van Geluk’ is een toneelstuk uit de pen van de Britse Alan Ayckbourn. Het verhaal speelt zich af in het favoriete restaurant van de familie Schaafsma. De nogal dominante moeder Laura viert haar zestigste verjaardag en het hele gezin is bijeengekomen om dit te vieren. Dat het verjaardagsdiner als een pijnlijk feestje eindigt, weet nog niemand. In dit toneelstuk wordt gespeeld met de tijd. Er zijn flashbacks en er spelen zich scènes af in de toekomst. Als publiek betekent het steeds schakelen en alert blijven. Gaandeweg het stuk worden geheimen ontrafeld en de familierelaties bloot gelegd. ‘Momenten van Geluk’ is een humoristisch en tegelijkertijd wanhopig verhaal, over een familie die het leven leeft, zonder de (vele) geluksmomenten daadwerkelijk te proeven. Het geeft een inzicht in de complexiteit van het leven en de zoektocht naar geluk.

Op het podium schitteren Wim Zandvliet, Anita van Leeuwen, Peter van Neijenhof, Helga de Zanger, Huub van Schaik, Jos de Jong en Jitse Krenn en de Toneelvereniging is er trots op een nieuwkomer te verwelkomen: Miriam Snoek. De regie van deze voorstelling is in handen van de enthousiaste Jeremiah Flemming. De voorstellingen worden gegeven op vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag. De kaartverkoop start op zaterdag 28 maart. Kijk voor meer informatie en updates op de website: www.toneelverenigingkudelstaart.nl.

Foto: De spelers van Toneelvereniging Kudelstaart (foto aangeleverd).