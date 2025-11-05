Toekomstbestendige reconstructie Baambrugse Zuwe in zicht

De Ronde Venen – Het college van burgemeester en wethouders stelde de gemeenteraad afgelopen september voor om in te stemmen met een reconstructie van de Baambrugse Zuwe. Donderdagavond 31 oktober stemde de gemeenteraad hier unaniem mee in. Een toekomstbestendige en verkeersveilige oplossing voor deze ontsluitingsweg in Vinkeveen wordt daarmee een feit. Donderdag vindt een avond plaats, waarvoor Zuwebewoners een uitnodiging hebben ontvangen.

De Baambrugse Zuwe kampt al decennialang met ernstige verzakkingen en zettingsproblematiek, wat leidt tot hoge onderhoudskosten, risico’s voor de verkeersveiligheid en overlast voor bewoners en ondernemers door afzettingen en breuken in de waterleiding. Een structurele oplossing is in zicht.

Reconstructie

Zo worden de waterleiding en het riool vernieuwd, in samenwerking met Vitens en andere netbeheerders. Ook wordt in overleg met het waterschap de beschoeiing aan beide zijden van de weg hersteld. In dezelfde periode staat ook de reconstructie van de Middenweteringbrug op de planning. Door de werkzaamheden te bundelen, wordt de overlast volgens de gemeente beperkt.

Bewonersavond op 6 november

Naast de voorlopige tekeningen van de Baambrugse Zuwe op palen, presenteert Vitens hier ook hun plannen. Na de bewonersavond start een aanbestedingsprocedure waarmee een geschikte uitvoerende partij moet worden gevonden. Het streven is om eind 2026 te starten met de werkzaamheden, hierin is de gemeente afhankelijk van de start- en opleverdatum van Vitens.

Blij met de instemming

Wethouder Anja Vijselaar: “Het toekomstbestendig reconstrueren van de Baambrugse Zuwe is al jarenlang een behoefte. Dat we de weg nu eindelijk op een duurzame manier kunnen opknappen, en verkeersveiliger kunnen inrichten, is dan ook een wens die uitkomt.”

Op de foto: Een schets van de nieuwe situatie Baambrugse Zuwe. Foto: aangeleverd.