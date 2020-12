Toch fijne laatste schooldag Samen Een

Aalsmeer – Ineens was dinsdag 15 december de laatste schooldag! Vier dagen school, moesten last-minute in 1 dag gestopt worden. Het kerstontbijt kon niet doorgaan, het zingen bij zorgcentrum Aelsmeer moest geannuleerd worden en de kerstbomen in de klas werden al afgetuigd.

Op basisschool Samen Een is er toch een fijne laatste schooldag van gemaakt! De kinderen waren op hun ‘kerstbest’ gekleed en werden in de school verwelkomt met kerstliedjes van de schoolband.

Als kers op de taart mochten alle leerlingen bij Bertram & Brood in de Punterstraat een bekertje warme chocolademelk met slagroom en een kerstkransje of chocolaatje komen halen. In de rij voor de, door Bertram zelfgemaakte kerstkraam, in kerstoutfit en dan kerstliedjes zingen. Zo werd deze dag toch nog een echte feestdag!

De bewoners van zorgcentrum Aelsmeer zijn op een filmpje met kerstliedjes gezongen door de leerlingen getrakteerd.