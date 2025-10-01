Mijdrecht – In Filmhuis Mijdrecht in ’t Oude Parochiehuis – Bozenhoven 152 – draait donderdag om 20.00 uur de muziekfilm ‘A Complete Unknown’. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via de website www.filmhuismijdrecht.nl.

De film neemt je mee naar New York in de vroege jaren zestig. Een jonge, onbekende muzikant van 19 jaar, die zichzelf Bob Dylan noemt, arriveert in de stad met slechts een gitaar en een paar dollar op zak. Hij wordt al snel ontdekt en omarmd door de folkmuziekscene. Zijn unieke stem en poëtische teksten maken hem in korte tijd een idool.

De film volgt zijn stormachtige opkomst en de vriendschappen en rivaliteiten die daarmee gepaard gaan. Maar terwijl zijn bekendheid groeit, voelt Dylan zich steeds meer gevangen in het imago van folkprofeet dat het publiek van hem heeft gemaakt. Hij wil experimenteren en zijn muziek vernieuwen, wat leidt tot één van de meest controversiële momenten in de muziekgeschiedenis.

De film schetst een intiem portret van een briljante, jonge artiest die worstelt met roem, identiteit en de moed om zijn eigen artistieke pad te kiezen, zelfs als dat betekent dat hij zijn fans van zich vervreemdt. Dit intieme en muzikale portret is een unieke kans om het verhaal achter de legende te ontdekken.

Op de foto: Timothée Chalamet zingt en schittert als jonge Bob Dylan. Foto: aangeleverd.