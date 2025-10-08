Mijdrecht – In Filmhuis Mijdrecht in ’t Oude Parochiehuis – Bozenhoven 152 – draait donderdag 8 oktober om 20.00 uur de muziekfilm ‘A Complete Unknown’. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via de website www.filmhuismijdrecht.nl.

De film neemt je mee naar New York in de vroege jaren zestig. Een jonge, onbekende muzikant van 19 jaar, die zichzelf Bob Dylan noemt, arriveert in de stad met slechts een gitaar en een paar dollar op zak. Hij wordt al snel ontdekt en omarmd door de folk-muziekscene. Zijn unieke stem en poëtische teksten maken hem in korte tijd een idool. Dit intieme en muzikale portret is een unieke kans om het verhaal achter de legende te ontdekken.

Op de foto: Timothée Chalamet zingt en schittert als jonge Bob Dylan. Foto: aangeleverd.