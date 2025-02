Tim van den Berg wint zilver op NK meerkamp

Aalsmeer – Tijdens de Nederlandse kampioenschappen meerkamp in Apeldoorn afgelopen weekend heeft Tim van den Berg, uitkomend in de categorie U18, zichzelf overtroffen. De meerkamp bestaat in het indoorseizoen uit zeven onderdelen. Het eerste onderdeel is de 60 meter en de Aalsmeerse atleet liet gelijk zien dat hij snel is. Zo snel dat hij met overmacht wint in een persoonlijk record van 7.25 seconden. Daarna het verspringen, eigenlijk het minst favoriete onderdeel van Tim. Na het verspringen stond kogelstoten op het programma. Ook hier overtreft Tim zichzelf en verbeterd zijn persoonlijk record van 11.19 naar maar liefst 12.45 meter! Dag 1 wordt afgesloten met het hoogspringen. Tim start wat moeizaam, maar ook hier gaat het super goed. Zijn beste prestatie in zijn beste meerkamp was 1.69 meter, maar Tim springt 1.75 meter. Wat een mooie dag!

Na dag één staat Tim op plek 7. Zondag start heel vroeg met de 60 meter horden. En ook hier laat Tim zien hoe snel hij is. Hij wint ook dit onderdeel met overmacht, in een persoonlijk record van 8.10 seconden. Door naar het polsstokhoogspringen. Tim z’n persoonlijke record staat op 4.00 meter, maar de laatste tijd loopt het niet zo lekker. Vol met zin begint hij de wedstrijd en springt alle hoogtes in 1 keer. Ook de 4.01, maar ook de hoogte van 4.11 meter haalt hij! Door deze twee supergoede prestaties is Tim van plaats zeven naar plek twee geschoven. Alleen nog een 1000 meter. Hij loopt voor wat hij waard is en behoudt zijn tweede plaats! Een mega persoonlijk record van 326 punten. En zilver! Dat had de Aalsmeerse atleet nooit verwacht! Op naar volgende week, dan zijn de Nederlandse kampioenschappen en zal Tim uitkomen op de 60 meter horden en het polsstokhoogspringen.

Foto: Atleet Tim van den Berg (midden) met zijn coaches Ruud de Vries en Robin van den Berg (foto aangeleverd).