Tijdelijke woonruimte verhuren aan “dakloze-door-omstandigheden”

Uithoorn – Via het project “Onder de Pannen” kunt u als inwoner of ondernemer van de gemeente Uithoorn een kamer of verdieping verhuren aan iemand die tijdelijk geen onderkomen heeft. De huuropbrengst is voor u. Als u een uitkering of huurtoeslag ontvangt, wordt die door de gemeente niet gekort.

Wethouders José de Robles (sociaal domein) staat achter het project. “Iedereen kan dakloos of thuisloos worden, bijvoorbeeld door een scheiding, baanverlies of faillissement.” De wethouder roept Uithoornaars en Kwakelaars op om ruimte die ze overhebben beschikbaar te stellen als tijdelijk onderkomen voor een dorpsgenoot.

Onzichtbaar

Tamara Kuschel van de Regenboog Groep voert met haar collega’s het “Onder de Pannen”-project uit in onder meer de gemeente Uithoorn en Amstelveen. “Je praat hier over gewone inwoners. Zonder verslaving of psychiatrische problemen, vaak met een baan; 80% heeft een middeninkomen. In de gemeente Uithoorn kennen we op dit moment zo’n 12 mensen die in deze omstandigheden leven. Zonder eigen onderkomen verandert hun leven totaal. Probeer het je voor te stellen: je kinderen alleen in de speeltuin kunnen zien. Iedere maand bij een andere bekende op de bank slapen. Of op een parkeerplaats in je auto, en de volgende dag weer naar het werk rijden. Geen vaste woon- of verblijfplaats betekent ook: geen eigen briefadres voor correspondentie met de instanties. Zij worden dus onzichtbaar voor de gemeente en voor hulpverleners.”

Regels

Aan huren en verhuren van woonruimte zitten allerlei wettelijke regels. Zoals de regel: 1 huishouden achter 1 voordeur”. Voor elke huurder is dus een aparte vergunning nodig. Wethouder De Robles: “Daar moet de gemeente zich natuurlijk ook aan houden. We kijken met de Regenboog Groep naar oplossingen, bijvoorbeeld hoe die vergunningverlening sneller kan. Ik vind het positief dat we samen werken aan een oplossing binnen onze eigen gemeente. Mensen hoeven niet meer noodgedwongen uit te wijken naar Amsterdam, waar ze trouwens onder aan een enorme wachtlijst komen.”

Screening en matching vooraf

Onder de Pannen werkt puur praktisch: een onderkomen vinden voor iemand die plotseling op straat staat. Tamara: “Een eigen woonplek voor een jaar; weg uit de acute stress, om rust en ritme terug te vinden. Om te zorgen dat de tijdelijke huisvesting zonder problemen verloopt, zorgt de Regenboog Groep vooraf voor een goede screening en matching van huurder en verhuurder. Daarnaast zet de organisatie maatschappelijk werkers in die de huurders helpen om op de nieuwe plek hun leven weer op de rails krijgen. Helpen met werk en inkomen, en bij de zoektocht naar permanente woonruimte. Want na een jaar stopt het Onder de Pannen-contract.”

Aanmelden

Deze en volgende week hangen overal in de gemeente posters in de gemeenten Uithoorn en Amstelveen. Tamara: “We roepen iedereen op die verhuurbare ruimte over heeft. Mensen met een koopwoning of een huurhuis; dit mag best sociale huur zijn. Maar we zijn ook blij met vierkante meters in bedrijfspanden of zelfs hotels. Meld u aan via onze website onderdepannen.nl.” (Foto: Catharina Gerritsen)