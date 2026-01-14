Themabijeenkomst Uithoorn voor Elkaar over (pre)puberteit

Uithoorn – De ouder-kind adviseurs van Uithoorn voor Elkaar organiseren woensdag 21 januari van 19.00 tot 20.30 uur in De Kuyper, Kuyperlaan 50, Uithoorn een themabijeenkomst over de (pre)puberteit. Onder andere ouder-kind adviseur Anne van Dijk en een specialist van de GGD geven tips en adviezen voor ouders van kinderen die dit jaar in groep 7 of 8 zitten of gestart zijn op de middelbare school. Deelname is gratis. Aanmelden kan via de QR-code.

Middelbare school

De bijeenkomst richt zich vooral op de (pre)puberteit, op kinderen tot 12 jaar. Anne legt uit: “De overstap naar de middelbare school is spannend en onzeker voor een kind. Maar minstens zo spannend voor de ouders. Zeker als het je eerste kind is. Hoe begeleid je je kind in deze fase? Wat verwacht je kind van jou? Waar moet jij op letten? De bijeenkomst is vooral preventief bedoeld, voordat de middelbare school in volle hevigheid losbarst.”

Ontwikkelvisie

Wethouder José de Robles (Jeugd) is enthousiast over de bijeenkomst: “In Uithoorn werken we vanuit de Ontwikkelvisie, gefundeerd op de 10 pijlers uit het Manifest Gezond, Veilig en Kansrijk Opgroeien. Gericht op een gezamenlijke taal en een collectieve werkwijze voor gemeente en jeugdprofessionals. Samen om het kind en de ouders heen.”

Veranderende rol ouders

Op de bijeenkomst vertelt de kind-ouderadviseur over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. En over veranderende rol van de ouders. Anne: “Vrienden worden in de fase belangrijker voor het kind. Zij luisteren meer naar elkaar, en minder naar de volwassenen in hun omgeving, zoals ouders, verzorgers, familie en onderwijzers.”

De GGD-specialist gaat tijdens de bijeenkomst in op de veranderingen in het brein, het lichaam en de sociale vaardigheden van een kind. Anne: “Alles is in ontwikkeling, ‘onder constructie’, en sommige functies gaan daardoor anders werken. Dat gaat met horten en stoten.”

Blijf met elkaar praten

Ze vervolgt: “Je kind groeit en verandert. Hoe kun je hem of haar ondersteunen in deze turbulente fase? We geven tips en adviezen over de overgang naar de middelbare school en hoe je als ouder mee kunt bewegen. Mijn belangrijkste tip: blijf met elkaar praten. Als ouder heb je niet langer alle antwoorden klaar. Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht. Anne lacht: “Ik zeg altijd: kinderen zijn als kamerplanten. Je moet ze af en toe water geven en je er verder niet te veel mee bemoeien.”

Gratis themabijeenkomst Uithoorn voor Elkaar over (pre)puberteit. Foto: aangeleverd.