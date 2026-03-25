‘The last viking’: gitzwarte humor in warm verhaal

Mijdrecht – In Filmhuis Mijdrecht in ’t Oude Parochiehuis aan Bozenhoven 152 draait 26 maart om 20.00 uur ‘The last viking’. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

Crimineel Anker zit na vijftien jaar cel weer buiten. Hij wil verder. Maar eerst moet hij iets terughalen uit het verleden. Een grote buit. Die buit liet hij ooit achter bij zijn broer Manfred. Alleen: Manfred is niet meer de betrouwbare broer van toen. Hij leeft in een eigen wereld. Soms denkt hij zelfs dat hij John Lennon is. En John Lennon weet natuurlijk niet waar geld is begraven. Anker heeft dus een probleem. En toch geeft hij niet op.

Wat volgt is een zoektocht die steeds gekker wordt. De broers reizen naar een klein dorp. Daar lopen ze mensen tegen het lijf die net zo eigen zijn als Manfred. Mensen met harde randen. Mensen met zachte plekken. De film is donker en grappig tegelijk. Je lacht om dingen waarvan je niet dacht dat je erom zou lachen. En dan, ineens, raakt een scène je juist. Onder alle gekte zit een verhaal over broederschap. Over jeugdtrauma’s die je meeneemt, ook als je volwassen bent. En over anders zijn, zonder dat je daar een etiket op hoeft te plakken. ‘The last viking’ laat zien dat stoer doen soms een soort beschermlaag is. En dat eerlijk zijn vaak pas lukt als je durft te vallen.

Op de foto: ‘The last viking’ in Filmhuis Mijdrecht. Foto: aangeleverd.