ThamerThuis bedankt de vrijwilligers

Uithoorn/De Kwakel – Tijdens de recentelijk gehouden traditionele nieuwjaarsreceptie van ThamerThuis werden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Voorzitter van het bestuur, Wijnie Schmidt, gaf in haar nieuwjaarspeech een overzicht van de ontwikkelingen in de hospice zorg. De vrijwilligers waren afgelopen jaar actief in het hospice in De Kwakel, maar zeker ook in de thuisinzet in Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer en omringende gemeenten.

Op deze middag in het Spoorhuis werden vrijwilligers die hun 10 – of 15 -jarig jubileum vierden of afscheid namen bedankt voor hun jarenlange trouwe inzet.

Voor het hospice en de thuisinzet is ThamerThuis op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Komende 21 en 27 maart start hiervoor een introductiecursus. Meer informatie: 0297-540536 en vragen naar de coördinator. Mailen kan ook: info@thamerthuis.nl.

Op de foto: Wijnie Schmidt, gaf in haar nieuwjaarspeech een overzicht van de ontwikkelingen in de hospice zorg. Foto: aangeleverd.