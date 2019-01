Tentoonstelling over 100 jaar vrouwenkiesrecht

Haarlem – De tentoonstelling ‘Stemt Hoopvol’ is vanaf 25 januari tot 20 maart te zien in het provinciehuis Paviljoen Welgelegen in Haarlem. De eerste vrouwelijke politici in Noord-Holland worden uitgelicht en gekoppeld aan vier politici van nu. Zij kijken terug op 100 jaar vrouwenkiesrecht. In 1919 kregen vrouwen in Nederland het stemrecht. ‘Stemt Hoopvol’ is een unieke tentoonstelling waarmee Provinciale Staten van Noord-Holland 100 jaar vrouwenkiesrecht vieren én aandacht vragen voor de positie van vrouwen in de politiek. De tentoonstelling is samengesteld door curator Sarah Berckenkamp. ‘Stemt Hoopvol’ is te zien tot en met 20 maart, de dag van de provinciale Statenverkiezingen. De toegang is gratis.

Portretten

Door middel van dubbelportretten worden de politici van toen en nu aan elkaar gekoppeld. De portretten zijn gemaakt door fotograaf en kunstenaar MC de Waal. Yolan Koster-Dreese, wethouder in Bergen wordt geportretteerd naast de eerste vrouwelijke wethouder van Noord-Holland Willy Hofman-Poot. Luzette Kroon, burgemeester in Waterland, is gekoppeld aan de eerste burgemeester in Noord-Holland, Joke Corver-van Haaften. Gedeputeerde Joke Geldhof blikt terug op Liesbeth Ribbius Peletier, de eerste vrouwelijke bestuurder van Noord-Holland. Statenlid Sandra Doevendans, blikt terug op de eerste Statenleden van de provincie Noord-Holland. Vlogster Sandra Singh, bekend van het blog kunstkieken.nl, interviewde de politici voor een video die bij de tentoonstelling is te zien. In deze videoportreten reflecteren de politici op het verleden én kijken ze naar de toekomst.

Terugkijken

De eerste vrouwelijke politici in Noord-Holland staan bij de tentoonstelling symbool voor belangrijke momenten voor vrouwen in de Nederlandse geschiedenis: de kiesrechtstrijd (1890-1919), de afschaffing van de wet handelingsonbekwaamheid voor vrouwen (1956) en de tweede feministische golf (1967-1985). De tentoonstelling toont diverse objecten uit deze perioden. Zo is deze tentoonstelling ook een tijdsdocument. De tentoonstelling sluit af met de vraag: hoe ziet u de toekomst van vrouwen in de politiek?

Ribbius-Peletier-penning

Vanwege 100 jaar vrouwenkiesrecht hebben Provinciale Staten ook een nieuwe onderscheiding ingesteld: De ‘Ribbius-Peletier-penning’. Ribbius Peletier was de eerste vrouwelijke gedeputeerde van Noord-Holland. Het is een onderscheiding voor vrouwen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. De penning wordt de komende 5 jaar uitreikt. Dit jaar op 7 maart voor het eerst.

De tentoonstelling over 100 jaar vrouwenkiesrecht: ‘Stemt Hoopvol’ is te zien in het Provinciehuis Noord-Holland, Paviljoen Welgelegen aan de Dreef 3 te Haarlem van 25 januari tot en met 20 maart. Een kijkje gaan nemen kan iedere maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.