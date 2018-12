Team ‘Bijna Goed’ wint eerste Popquiz Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen woensdag 19 december werd in De Oude Veiling de eerste Popquiz Aalsmeer gehouden. De animo voor dit spel was groot. Een week voor aanvang was de quiz al vol geboekt. Met liefst 18 teams, totaal 90 personen, is de Popquiz gespeeld.

De organisatoren en presentatoren, Meindert van der Zwaard en Ron Leegwater, hadden een mooie vragenlijst samengesteld met ook geluids- en beeldfragmenten. Uiteraard waren er ook vragen die speciaal gericht waren op het rijke Aalsmeerse culturele leven.

De eerste Popquiz Aalsmeers is uiteindelijk gewonnen door het Team ‘Bijna Goed’. Meindert en Ron, beiden ook actief voor Radio Aalsmeer, kijken terug op een gezelige avond. De twee laten weten het reuze naar hun zin te hebben gehad en uit te kijken naar de tweede editie.

Deze vindt plaats in het nieuwe jaar, op zaterdag 6 februari. Inschrijven is al mogelijk. Dit kan via popquizaalsmeer@gmail.com.

Foto: www.kicksfotos.nl