Taxatiedag oude boeken met Arie Molendijk

Hoofddorp – Denkt u zeldzame boeken (bijvoorbeeld bijbels, oude atlassen, geïllustreerde werken, reisboeken of documentatiemateriaal uit de oorlog, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten of prenten) in uw bezit te hebben?

Schroom dan niet om langs te komen voor een taxatie bij de in den lande bekende taxateur van oude boeken Arie Molendijk uit Rotterdam. Bijna 2000 taxatiedagen heeft hij inmiddels op zijn naam staan. Tot zelfs in Canada, de Verenigde Staten en Australië is hij op dit gebied een (internationaal) begrip. In 2015 heeft hij zijn jubileum van ruim 1500 taxatiedagen gevierd in de Stadsbibliotheek in Rotterdam. De taxaties die hij verricht, zijn gebaseerd op opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op recente veilingen.

Op dinsdag 11 december vindt van 13.00 tot 16.00 uur weer een taxatiedag met Arie Molendijk plaats in het Bastion Hotel Airport aan de Vuursteen 3 in Hoofddorp. Belangstellenden zijn (met oude boeken) van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.molendijkboeken.nl