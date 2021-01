Tarieven begraafplaats Aalsmeer dalen

Aalsmeer – Om beter in de pas te lopen met tarieven van omliggende begraafplaatsen dalen de begraafplaatstarieven in 2021. Dit geldt voor zowel de kosten van het begraven in een (particulier) graf als de kosten voor het (algemeen) onderhoud.

Wethouder Robert van Rijn: “We willen het begraven op onze mooie begraafplaats betaalbaar houden voor iedereen daarom hebben we besloten de tarieven vanaf 2021 naar beneden aan te passen. Het begraafrecht daalt met 20 procent en de kosten voor het onderhoud met 10 procent.”

Finnema beheert aula

Naast het verlagen van de tarieven, draagt de gemeente met ingang van 1 januari 2021 het beheer van de aula op de begraafplaats Aalsmeer over aan uitvaartorganisatie Finnema. Vanaf deze datum is de aula op de begraafplaats te regelen via Finnema voor uitvaartplechtigheden en condoleances. Om hier een fijne plek om afscheid te nemen van te maken moderniseert Finnema de aula binnenkort.

Nico Gouwerok, directeur Finnema: “We hebben in Aalsmeer een prachtige begraafplaats, daar hoort ook een mooie afscheidsgelegenheid bij met een warme uitstraling. Hier gaan we in investeren, zodat de aula weer voldoet aan de eisen van deze tijd.”

De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het verzorgen en onderhouden van de begraafplaats. Meer informatie over de tarieven in 2021 zijn te vinden op: https://www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/overlijden_begraafplaats_begraven