Tandarts Peter van Houten draagt praktijk na 40 jaar over

Uithoorn – Na veertig jaar met veel plezier als tandarts te hebben gewerkt, heeft Peter van Houten per 1 maart 2026 afscheid genomen van zijn praktijk in Uithoorn. In die jaren groeide hij uit tot een vertrouwd gezicht voor veel inwoners en bouwde hij zijn praktijk uit tot een modern tandheelkundig centrum dat zijn naam met trots droeg. Hoewel hij stopt, blijft de praktijk bestaan. Met een goed en vertrouwd gevoel draagt hij het stokje over aan tandartsen Leonie van Leeuwen en Renske Franse.

Volgens Van Houten hoeven patiënten zich geen zorgen te maken over grote veranderingen. “De praktijk blijft gevestigd aan de Eger 36, met hetzelfde team en dezelfde vertrouwde sfeer. Alleen de naam verandert en er komen twee enthousiaste nieuwe tandartsen aan het roer. Hij laat de praktijk dan ook met een gerust hart achter in de zorgzame handen van zijn opvolgers.”

Mooi moment om te stoppen

Zijn loopbaan in Uithoorn begon in 1986, toen hij, na enkele jaren in Amsterdam te hebben gewerkt, de praktijk van mevrouw Tollenaar aan de Prinses Christinalaan overnam. Wat begon met één behandelkamer groeide gestaag uit tot een volwaardige praktijk. In 1991 verhuisde hij naar de huidige locatie aan de Eger, waar de praktijk verder uitbreidde naar drie behandelkamers en ook orthodontisten behandelingen werden gestart. Door de jaren heen groeide het team uit tot een hechte groep tandartsen, mondhygiënisten en assistentes, van wie sommigen al tientallen jaren in de praktijk werkzaam zijn. Nu hij de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt en zijn veertigjarig jubileum heeft gevierd, voelt dit voor Van Houten als het juiste moment om het rustiger aan te doen en de praktijk over te dragen.

Vertrouwd gezicht in Uithoorn

Veel inwoners met soms meerdere generaties zijn jarenlang patiënt geweest bij Van Houten. Juist die langdurige band maakt het afscheid bijzonder. Veel patiënten zullen hun tandarts ongetwijfeld gaan missen. Hij was een vertrouwd gezicht. Toch verwacht Van Houten dat de overgang voor hen soepel zal verlopen. “De patiënten zullen er weinig van merken”, geeft hij aan. Met dezelfde locatie, hetzelfde team en een vergelijkbare werkwijze en benadering van de cliënten zal volgens hem de continuïteit gewaarborgd blijven wat hij heeft neergezet.

Via via kwam Van Houten in contact met Leonie van Leeuwen en Renske Franse. Het vertrouwen was er meteen. Beide tandartsen beschikken over ruim twintig jaar ervaring en delen dezelfde visie op persoonlijke tandheelkundige zorg. “Goede zorg gaat verder dan techniek alleen; het gaat ook om aandacht voor de mens achter de patiënt”, aldus Van Houten. Hij neemt dan ook met een gerust hart afscheid. Hij rondt de lopende mondheelkundige behandelingen zelf nog af, waarna de dagelijkse leiding volledig wordt overgenomen door Leonie en Renske. Met de overname verandert ook de naam van de praktijk. Waar Van Houten destijds zijn eigen naam aan de praktijk verbond, kiezen de nieuwe eigenaren hier nu ook voor en zal het verder gaan onder de naam Tandartsen-praktijk Van Leeuwen & Franse.

Het bestaande team zal grotendeels hetzelfde blijven met twee nieuwe gezichten aan het roer. Dat zijn Leonie van Leeuwen, woonachtig in Uithoorn en moeder van twee zonen, wist al op jonge leeftijd dat zij tandarts wilde worden. Na een ongeluk op haar zeventiende, waarbij zij haar onderkaak brak en regelmatig bij de kaakchirurg kwam, ontstond haar interesse in het vak. In 2003 studeerde zij af in de tandheelkunde en werkte sindsdien in diverse praktijken, de laatste vijftien jaar onder meer in Vijfhuizen, waar zij ook actief blijft. Haar aandachtsgebieden zijn wortelkanaalbehandelingen en kindertandheelkunde. In 2020 ging Van Leeuwen aan de slag in Zevenhoven, waar zij Renske Franse ontmoette. Renske studeerde eveneens begin deze eeuw af als tandarts en staat bekend om haar rustige, persoonlijke benadering en nauwkeurige werkwijze. Zij deed ervaring op bij onder meer de jeugdtandzorg, in groepspraktijken en de afgelopen jaren was zij een vertrouwd gezicht in Zevenhoven en Ter Aar.

Wens in vervulling

Na jarenlang in verschillende praktijken te hebben gewerkt, ontstond het idee bij de dames om samen een eigen praktijk te beginnen. Die wens komt nu uit met de overname in Uithoorn. Beide tandartsen blijven naast dat zij nu de leiding hebben ook zelf actief aan de stoel werken. Want dat is wat zij mooi vinden aan hun werk. De medische kant van het vak spreekt hen aan, maar juist ook de persoonlijke contacten maken het werk bijzonder, vertellen zij. “Elke dag is anders, omdat je met mensen werkt.” De keuze voor de praktijk in Uithoorn was bewust. De persoonlijke benadering, vakbekwaamheid en warme werksfeer die Van Houten in de praktijk heeft opgebouwd, sluiten goed aan bij hun eigen visie. “Dat assistentes hier al tientallen jaren werken, zegt veel over de sfeer en continuïteit”, aldus Van Leeuwen.

Dankbaarheid en vertrouwen

Van Houten kijkt met trots en dankbaarheid terug op zijn loopbaan. “Het vertrouwen dat ik heb mogen ontvangen en de dagelijkse gesprekken met patiënten hebben dit vak zo bijzonder gemaakt.” Hij bedankt alle inwoners voor het jarenlange vertrouwen en is ervan overtuigd dat de praktijk ook in de toekomst een vertrouwde plek in Uithoorn blijft. Leonie en Renske kunnen niet wachten om hun nieuwe patiënten te ontmoeten en hopen op een mooie tijd in Uithoorn met hun eigen tandartsenpraktijk.

Op de foto: Tandarts Peter van Houten draagt zijn praktijk na 40 jaar over. Leonie van Leeuwen en Renske Franse zijn de nieuwe gezichten in Uithoorn. Foto: aangeleverd.