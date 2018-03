Taalcoach: Iets voor jou?

Aalsmeer – Om in de maatschappij mee te kunnen draaien is communicatie van groot belang. En dan met name goed gebruik van de Nederlandse taal. Voor meer dan 1 miljoen (jawel) mensen in Nederland een dagelijks probleem! Veel instanties proberen deze mensen hulp te bieden. Zo ook in Aalsmeer. Mensen met problemen op het gebied van taal kunnen zich melden bij Het Taalpunt in de bibliotheek in de Marktstraat.

Taalpunt in bibliotheek

En steeds meer mensen weten de weg naar Het Taalpunt te vinden. Maar er zijn natuurlijk ook mensen nodig, die deze mensen een helpende hand willen toesteken. Wellicht was je nog niet op het idee gekomen om iemand op het gebied van taal te begeleiden. Je begrijpt het: Het Taalpunt is op zoek naar mensen, die het leuk vinden om eens per week iemand hulp te bieden bij het gebruik van de Nederlandse taal. Mocht je informatie willen, kom dan op dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur naar Het Taalpunt in de bibliotheek!

Voorleesexpres

Overigens kun je je ook melden om mee te doen aan de voorleesexpres: Twintig weken eens per week voorlezen voor een kind. Leuk en dankbaar werk! Kortom: kom op dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur even naar de bieb in de Marktstraat en de andere taalcoaches kunnen je van alles vertellen over hulp bij taal!