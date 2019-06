T.V. Mijdrecht Heren 35+ landskampioen!

Mijdrecht – In het openingsweekend van het Koop Lenstra Makelaars Open Tennis Toernooi hebben ook de Nederlandse kampioenschappen 35+ plaats gevonden op het tennispark van T.V. Mijdrecht. Afgelopen zaterdag speelde T.V. Mijdrecht de halve finale tegen Neckslag uit Purmerend. Dat het moeilijk zou worden tegen de winnaars van vorig jaar was vooraf bekend, maar dat het zo spannend zou worden zag niemand aankomen. 2-2 na de singles, maar wel met 1 set meer verloren. Dat betekende dat 1 van de dubbels in 2 sets moest worden gewonnen, waarbij er tevens in de andere dubbel minstens 1 set moest worden behaald. Of natuurlijk gewoon 2 partijen winnen! De eerste set werd in beide dubbels verloren, oftewel TVM kon alleen nog door naar de finale door beide partijen te winnen. En het schier onmogelijke gebeurde! In beide dubbels werd de 2e set gewonnen en vervolgens ook de super tiebreak; TVM door naar de finale!

Gewonnen

Zondag 16 juni was Oud Wassenaar de tegenstander. Het Heren 1 team met Bas Butzelaar, Vincent van Diemen, Roel Hazeleger, Patrick Kroon, Leendert Immerzeel, Ralph Botman, Jan Aufenacker, Remco Verheide en Hans van Scheppingen waren er klaar voor. En hoe! Want de eerste 2 singles werden met goed tennis redelijk eenvoudig gewonnen. De 3e single zou een lastige worden, met een tegenstander die in 2,5 jaar nog geen partij had verloren. Toch werd daar de eerste set gewonnen, waardoor winst in 2 sets in de 4e single genoeg zou blijken voor de titel! T.V. Mijdrecht is de trotse landskampioen 35+! Dit werd uiteraard groots gevierd met een super gezellig, vol terras!

Deze hele week zijn er nog wedstrijden in het Koop Lenstra Makelaars Open Tennis Toernooi, met de finales aankomend weekend.