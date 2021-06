Swingend optreden Hobo String Band in Bacchus

Aalsmeer – ‘Only a Hobo’, ‘Old Joe Clark’ en natuurlijk de vaste uitsmijter ‘Drunken Sailer’. De Hobo String Band verzorgde afgelopen zaterdag 26 juni het laatste concert van dit (korte) seizoen in Bacchus.

Alle stoelen en krukken waren bezet, het zestal mocht optreden voor een uitverkochte zaal en, nog mooier, voor echte fans. Het publiek mocht helaas niet dansen (corona-regels), maar op het puntje van de stoel werd geluisterd, met de voetjes bewogen op de maat en na ieder nummer volgde een lovend applaus.

De mannen van de Hobo String Band (Dick, Leen, Sander, Piet, Jan Erik en Tristan) kijken terug op een heel gezellige avond en gezien de reacties het publiek ook. Er werd zelfs om een toegift gevraagd en uiteraard was het zestal hiertoe bereid. Op nog drie nummers trakteerde de Hobo, maar daarna was het toch einde van een vrolijke en swingende avond.

Een heerlijke afsluiting van het seizoen en een uitnodiging om na de vakantie zeker weer eens een concert te bezoeken in de sfeervol ingerichte zaal van ‘groot Bacchus’. Het nieuwe seizoen in het culturele café begint iets eerder, zo deelde Jacko Hansen van Bacchus tot slot mede. Niet zoals gebruik in september, maar al in augustus gaat het weer bruisen in de Gerberastraat.