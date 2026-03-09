SV Omnia: Einde afdeling Trampolinespringen

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 5 maart heeft SV Omnia 2000 een afscheidsfeestje georganiseerd voor de afdeling Trampolinespringen. De vereniging hoopt van harte dat het een tijdelijke stop is en dat in de toekomst toch weer trampolinelessen aangeboden kunnen worden. Dit alles valt of staat met beschikbare en gediplomeerde trainers, waar nu een gebrek aan is. Sinds Omnia bestaat, is er trampolinespringen geweest, maar ook ver daarvoor bij toen Sportvereniging Olympia geheten. Het doet het bestuur dan ook zeer dat deze unieke en zo gewaardeerde afdeling straks niet meer bestaat. Trampolinespringen heeft een rijke geschiedenis en hoort bij Omnia. Helaas komt daar nu een (hopelijk tijdelijk) einde aan. Er zijn veel succesvolle jaren geweest, met veel talenten bij de wedstrijdgroepen en veel volle recreatiegroepen op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Op wedstrijdniveau zijn er hele mooie resultaten behaald, nationaal maar ook internationaal. Onder de bezielende leiding van (destijds) Rien de Ruiter was trampolinespringen altijd een gewilde, populaire sport bij de vereniging. Deelname aan KNGU wedstrijden en internationale toernooien waren jaarlijkse activiteiten. Binnen de vereniging waren er altijd de Clubkampioenschappen, het synchroontoernooi met Kerst en ouder/kind springdagen.

Na het vertrek van Rien zijn er diverse vervangers geweest, maar het hoofdtrainerschap was niet makkelijk op te vullen en/of te evenaren. De oudercommissie onder leiding van Jacco Wassenaar heeft enorm zijn best gedaan. Melvin Dokter speelde een grote rol in het voortbestaan van het trampolinespringen, maar ook Netty van As was een stabiele factor in het geheel. Bij vertrek van een train(st)er stond zij altijd voor de vereniging klaar en kon erop gerekend worden dat de trainingen toch door konden gaan. Daarnaast kon Omnia rekenen op Duncan Lemstra. Duncan was zelf een springer bij Omnia en begon in 2020 als assistent trainer, is de opleiding gaan doen bij de KNGU en heeft ook veel lessen gegeven. Daarnaast was Duncan altijd te porren voor een leuke demo of de kindervakantieweek; hij was hier vaak bij en zorgde dat trampolinespringen werd gepromoot. Sinds 2024 was Sabine de Jong een gewaardeerde vrijwilliger die als assistent trainster mee heeft geholpen bij de recreatieve lessen.

Helaas is na de moeilijke coronatijd het aantal leden gedaald en in deze tijd wordt het steeds moeilijker om train(st)ers te vinden die – meestal naast hun werk – als hobby deze lessen en trainingen willen geven. Afgelopen half jaar heeft de nieuwe oudercommissie (Monique van Tol en Resy van der Laan) samen met het Sportpunt hun uiterste best gedaan om mee te denken hoe we het tij konden keren. Helaas mocht dit niet baten en moet de vereniging nu vanwege het leden- en trainerstekort de conclusie trekken dat trampolinespringen bij SV Omnia 2000 op dit moment niet meer voortgezet kan worden. Het bestuur en het Sportpunt bedankt iedereen die zich heeft ingezet voor de afdeling trampolinespringen van SV Omnia.

Foto: Van links naar rechts: De trampoline-(assistent)trainers Sabine de Jong, Duncan Lemstra en Netty van As (aangeleverd).



