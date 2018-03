Supportersbus voor handballers FIQAS

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 10 maart speelt Heren 1 van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer in de BeNe League tegen Hurry Up in Zwartemeer in Drenthe.

Er wordt gestreden om een plaatsje in de ‘Final Four’ in deze Belgische-Nederlandse competitie. Het wordt zeker een heel spannende wedstrijd en natuurlijk hoopt Aalsmeer op veel supporters ter aanmoediging.

Het is het FIQAS bestuur nu gelukt om via een lid van de vereniging een supportersbus beschikbaar te krijgen. Er kunnen maximaal vijftig supporters mee. Mee naar Zwartemeer om de Aalsmeerse jongens aan te moedigen?

Stuur dan direct een mailtje naar voorzitter Mike van der Laarse via mike@multisupplies.nl. Let op: Vol is vol.