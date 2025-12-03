Supermarkt De Kwakel komt er

De Kwakel – In een volle kerk heeft de Kwakelse gemeenschap afgelopen zondag laten zien dat het dorp bij elkaar komt als het nodig is. Ruim 400 aanwezigen toonden hun wil om een supermarkt in het dorp te behouden en daar ook in te investeren door de aankoop van obligaties. Een kleine groep Kwakelaars had voor de actie om obligaties uit te zetten al een groot financieringsbedrag toegezegd. De initiatiefnemers zochten 500 deelnemers voor de obligaties om voldoende zeker te weten, dat er draagvlak is in het dorp om straks ook echt bij de Coop boodschappen te gaan doen. Na uitleg over de toekomstige supermarkt en de financiering met obligaties tekenden ter plekke nog honderd mensen in op de obligaties. Daarmee zijn de initiatiefnemers – Albert Blommestijn, Wim Bartels, Theo Andringa en Andy Verstelle – er voldoende van overtuigd dat er draagvlak is voor de supermarkt en hebben ze gisteren aangekondigd dat de supermarkt er gaat komen. Inmiddels staat de teller op 450 deelnemers, naast de 25 grotere financiers. Ze gaan zich verenigen in de Stichting Kwakels Verbond.

Alles staat verder klaar om de supermarkt in maart aanstaande te openen. Het pand is eind januari klaar om de supermarkt in te richten, de formule-eigenaar Van Tol heeft alles voor de inrichting op orde en de ondernemer is gevonden en enthousiast om te starten. De supermarkt krijgt alle voorzieningen: een vers-afdeling, een bakkerij en kruidenierswaren, maar ook een koffiehoek, pakketservice en een pinautomaat. In een apart deel komt ook een slijterij en een tabakswinkel. Daarmee behoudt De Kwakel wat tot voor kort moeilijk zo niet onmogelijk leek. Zoals ze in De Kwakel zeggen: ‘Waar een klein dorp groot in is’.