Succesvolle afsluiting Ramses en Liesbeth-reeks

Uithoorn – Met een laatste, sfeervolle voorstelling in Bibliotheek Amstelland is zondag 31 mei een succesvolle reeks van drie Ramses en Liesbeth-dagen afgesloten. Tijdens deze bijzondere culturele middagen stonden het leven en werk van Ramses Shaffy en Liesbeth List centraal, met een afwisselend programma vol verhalen, muziek, cabaret en een kennisquiz.

Verteller Daan Bartels en zanger Remco van de Weerdt brachten de sfeer en de muziek van het beroemde duo opnieuw op indrukwekkende wijze tot leven. Het publiek luisterde aandachtig naar de verhalen achter de liedjes en zong zichtbaar mee met vele bekende klassiekers. Ook Cabaret Uithoorn, bestaande uit Dirk de Lange, Idsge Postma en Ton Sol, was weer van de partij. Met humorvolle anekdotes en herkenbare observaties kregen zij de lachers regelmatig op hun hand en vormden zij een luchtige tegenhanger van de muzikale en verhalende momenten.

Zoals bij elke editie werd de middag afgesloten met een kennisquiz over Ramses Shaffy en Liesbeth List. Ook deze keer wist een deelnemer alle vragen correct te beantwoorden en ging als trotse winnaar naar huis. De presentatie van de quiz was in handen van Dineke Davids en Monique Binda. De organisatie kijkt met veel tevredenheid terug op de reeks.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Ben Voorend, de drijvende kracht achter BSPU, die zich met grote inzet heeft ingezet voor het realiseren van deze middagen. Daarnaast was het succes niet mogelijk geweest zonder de bijdragen van Cabaret Uithoorn en de vele vrijwilligers van het Schrijfcafé en CultuurCafé, evenals de samenwerking tussen BSPU, CPUK en Bibliotheek Amstelland, locatie Uithoorn. De Ramses & Liesbeth-dagen bewezen opnieuw hoe cultuur mensen samenbrengt: met muziek, verhalen, humor en ontmoeting.

Op de foto: Het team achter de Ramses en Liesbeth-dagen voor Bibliotheek Amstelland. V.l.n.r. Dirk de Lange, Idsge Postma, Ton Sol (Cabaret Uithoorn), Daan Bartels (verteller/zang), Monique Binda (presentatie), Remco van de Weerdt (zang), Dineke Davids en Ben Voorend (organisatie), Chris Treffers (regie) en Henk Op ’t Einde (organisatie). Foto: aangeleverd.