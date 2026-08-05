Lezing Midas Dekkers: Het menselijk tekort

Aalsmeer – Niemand minder dan de bekende bioloog en schrijver Midas Dekkers legt woensdagavond 30 september in Aalsmeer nog één keer uit waarom de mens de knulligste soort is op de aarde. Is de mens nu nog niet af? Na miljoenen jaren evolutie is er nog steeds veel te wensen over. Juist al die onvolmaaktheid is de charme van de mens, vindt Dekkers. En dat toont hij aan op een onnavolgbare manier in zijn nieuwste boek ‘Het menselijk tekort’.

Het onvermogen ziet Dekkers overigens als een zegen want niemand hoeft zich nooit te vervelen in de zoektocht naar de oplossing van problemen. En als de problemen opgelost zijn zorgt dit gelijk weer voor nieuwe problemen waarvan Dekkers het plezier wel inziet. De verlegen jongeman, het struikelende kind en dat spleetje tussen de tanden stemmen mild. Volmaaktheid is de dood in de pot en behelpen is leven. Wat moet een mens met een ideale schoonzoon? Wat moet de natuur met een ideale soort? Het leven wordt voortgedreven door onvolkomenheden, hoe hard de moderne mens dit ook probeert te ontkennen door middel van fitness of botox. Koester ze. Zoals alleen Midas Dekkers dat kan legt hij uit dat het tekort hetgeen is dat ons menselijk maakt. Met zijn eigenzinnige blik en aanstekelijke vertelstijl weet hij als geen ander mens en dier te verbinden. Hij is bekend van radio, tv en zijn vele columns en boeken waarin wetenschap en humor samenkomen.

Laat je prikkelen door Midas Dekkers en zijn nieuwste boek ‘Het menselijk tekort’. De boekpresentatie op woensdag 30 september is in de Doopsgezinde Kerk aan de Zijdstraat 55 en begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.20 uur). Tickets kosten 17,50 euro per stuk, voor leden van Bibliotheek Amstelland is de entree 15 euro (alleen te koop bij de Bibliotheek in de Marktstraat) en aan jongeren van 16 tot 25 jaar wordt 10 euro toegang gevraagd (jongerentickets zijn alleen te koop bij KCA). Kaarten zijn eenvoudig online te bestellen via de KCA Ticketshop en via de website van Bibliotheek Amstelland. De entreeprijs is inclusief koffie of thee bij ontvangst.

Foto Midas Dekkers: Schiedam Boekhuis – Frank Ruiter



