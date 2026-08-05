Mini-skatekamp VZOD voor basisschooljeugd

Kudelstaart – Wil je lekker skaten, buiten spelen en plezier maken? Kom dan naar het VZOD mini-skatekamp! Op zaterdag 22 augustus zijn alle kinderen die op de basisschool zitten, met hun ouders, vanaf 10.00 uur van harte welkom op de skeelerbaan in Kudelstaart. Koffie, thee en limonade staan klaar. Kinderen mogen een tentje opzetten in het middenterrein of een hut bouwen van kleedjes, knijpers en tape. Om 12.00 uur gaat het kamp van start. Eerst wat eten en daarna skeeleren. In de vorm van een sport- en spelcircuit ga je steeds een klein stukje training ervaren. Behendigheid, techniek en controle op de skeelers staan voorop, snelheid komt vanzelf. Als je zelf skates/skeelers en een helm hebt, dan neem je dat natuurlijk mee. Heb je geen skates/skeelers, geen helm en geen beschermers? Dat is geen enkel probleem, er staat een hele kar met spullen in alle maten klaar waar je uit mag lenen. Zo wordt het voor iedereen mogelijk om het skeeleren te proberen en om mee te doen. Het maakt ook niet uit of je al veel hebt geskeelerd of nog nooit. VZOD trainers staan voor je klaar om te helpen bij de allereerste slagen of om je techniek te verfijnen. Na het avondeten wordt een groot spel gespeeld op het veld en de dag wordt afgesloten met een skate-in-the-dark-disco-tour op de baan. Met lichtjes.

Slapen en ontbijten

Wie 8 jaar of ouder is mag blijven slapen in zijn/haar tentje of hut. Er wordt gewaakt. Wie nog geen 8 jaar is, moet om half 10 worden opgehaald. De volgende dag, zondag 23 augustus, is iedereen, of je nu uit je tentje kruipt of naar huis geweest bent om te slapen, om 8.00 uur welkom bij het ontbijt!

Estafette en spelletjes

Voor zondagochtend 23 augustus staat een ‘echte’ tocht op het programma. Stempelen, puzzelen, hoeveel steden ook al weer? Ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en andere belangstellenden wordt gevraagd om met eigen koelbox op de baan te komen picknicken vanaf ongeveer 13.00 uur. Kom kijken bij de teamestafette, kleine sprintwedstrijdjes of doe mee met een leuk spel. Mogen ouders op skeelers? Ja hoor. Wil je dit sportieve, gezellige mini-skate-kamp niet missen, geef je dan snel op door een e-mail te sturen met je naam naar Paulien71@gmail.com. Je ontvangt als respons een QR code, waarmee de bijdrage van 15 euro per deelnemend kind kan worden betaald. En als dat geregeld is, dan wordt er op je gerekend.

Als het echt alleen maar regent, wordt het skate-kamp afblazen. De deelnemers krijgen daar uiteraard bericht over.