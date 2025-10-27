Succesvol vrouwen biljarttoernooi 2025

De Hoef – In dorpshuis De Springkok in De Hoef vond vrijdag 24 oktober en zaterdag 25 oktober het 12e vrouwen biljarttoernooi plaats. Onder leiding van een aantal vrijwillige scheidsrechters streden tien vrouwen om het kampioenschap van de Hoef.

In twee poules onderverdeeld troffen zij elkaar over vier wedstrijden en de beste twee van elke poule kwamen tegen elkaar uit in de halve finales op zaterdagmiddag. In de eerste halve finale troffen Petra Slimmers en Gerdien Bras elkaar en in de tweede halve finale gingen Lisa Thomas en Brenda Neal de strijd aan met elkaar. Na twee moeizame wedstrijden gingen Gerdien Bras en Lisa Thomas naar de finale. Deze werd overtuigend gewonnen door Gerdien Bras, zodat zij zich voor een jaar winnaar mag noemen van het Open Dameskampioenschap in de Hoef.

De deelnemende biljartvrouwen. Foto: aangeleverd.