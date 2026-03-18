Studio Maat actief tijdens Heel De Ronde Venen Repareert

De Ronde Venen – In De Ronde Venen staat hergebruik centraal tijdens de activiteiten van Studio Maat, het atelier van Marry Jansen-Kin. Veel mensen bewaren kledingstukken of textiel waar zij geen afscheid van willen nemen, maar dat ongebruikt in de kast blijft liggen. Studio Maat is een ambachtelijk en persoonlijk atelier dat gespecialiseerd is in herinnerings-items van kleding, creatieve workshops en naailessen. Het atelier verbindt vakmanschap met betekenisvolle projecten die persoonlijke verhalen tastbaar maken.

Donderdag 19 maart organiseert het atelier de workshop ‘Geef je kleding een tweede leven’. Deelnemers werken onder begeleiding aan het omvormen van een geliefd kledingstuk tot een nieuw item, zoals een kussenhoes, tas of etui. Het is een duurzame en persoonlijke manier om oude favorieten opnieuw betekenis te geven. Studio Maat levert alle materialen, fournituren en naaimachines; deelnemers brengen alleen een eigen kledingstuk mee. Basiservaring met de naaimachine is daarbij wenselijk.

Tijdens de Duurzaamheidsmarkt zaterdag 21 maart bij de Dorpskerk in Abcoude staat textielhergebruik opnieuw centraal. Gebruik wat je al hebt en laat zien hoe kleding kan worden gerepareerd of vervaardigd tot een nieuw product. Wie dat wil, kan dit laten uitvoeren door Marry Jansen-Kin of zelf leren in workshops en naailessen. Meer informatie: studio-maat.nl.

Op de foto: Een geliefd kledingstuk omvormen tot een nieuw item, zoals een kussenhoes, tas of etui. Foto: aangeleverd.