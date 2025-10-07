Strijd om hoogspanningsstation in het Gein

De Ronde Venen – Na de dreiging van windturbines is er opnieuw een dreiging voor het natuurgebied het Gein in de gemeente. In de recent gepubliceerde Voorverkenning 380/150 kV- is het Geingebied aangewezen als mogelijke locatie voor een nieuw hoogspanningsstation van 25 hectare. Volgens belangenvereniging Spaar het Gein (ShG) dreigt hiermee een uniek natuur- en cultuurgebied te worden opgeofferd voor de energietransitie van de gemeente Amsterdam.

In de voorverkenning 380/150 kV voor het geplande hoogspanningsstation staat een aantal opties beschreven, waarvan er ook een stuk grondgebied binnen de gemeente De Ronde Venen zou moeten worden opgeofferd. Het geplande hoogspanningsstation ter grootte van ruim 35 voetbalvelden zal uitsluitend worden gebruikt voor stroomvoorziening van de stad Amsterdam en het lijkt dus veel logischer om de optie binnen de grenzen van de provincie Noord-Holland te realiseren en de optie voor Diemen te kiezen.

Ingesproken bij Provinciale Staten

Reden voor de belangenvereniging ShG om vroegtijdig aan de bel te trekken om dit tegen te houden. Zij hebben daarvoor ingesproken bij Provinciale Staten die een speciale vaste inwonersavond hebben onder de naam ‘Praten met de Staten’. Hier kunnen zaken die inwoners raken in de Provincie aangedragen worden zodat die meegenomen kunnen worden in toekomstige debatten.

Unesco-werelderfgoed op te offeren

Bestuurslid Iskander Haverkate van ShG benadrukt dat het Gein zelf en de gemeente De Ronde Venen geen enkel voordeel hebben bij de komst van het station. “Het is onzin om 25 hectare bijzonder natuurgebied en Unesco-werelderfgoed op te offeren voor dit plan”, stelt hij. De vereniging heeft daarom bezwaren ingediend. Zij vreest aantasting van de leefomgeving. Het Gein is een geliefd recreatiegebied voor fietsers, wandelaars en watersporters, met horeca, B&B’s en kleinschalige bedrijven zoals Kaasboerderij Geingenoegen. “De aantrekkelijkheid van dit landschap gaat verloren zodra er een luidruchtig en ontsierend station wordt gebouwd”, aldus Haverkate.

Gezondheid, natuur en erfgoed

Dat gaat de lokale ondernemers hard raken. Over mogelijke gezondheidsrisico’s blijft tot nu toe veel onzeker. Onderzoeken naar hoogspanningsstations geven geen eenduidige conclusies. Volgens sommige studies lopen kleine kinderen een groter risico op ziektes zoals leukemie. Daarnaast wijst ShG op de aanwezigheid van beschermde en kwetsbare diersoorten. De provincie Utrecht pleit voor de bescherming van dieren als haas, konijn en kleine marterachtigen. Ook diverse vogelsoorten, van koekoek tot torenvalk en ransuil, vinden hier hun leefgebied. Recent is hier de ringslang succesvol geherintroduceerd.

Rijk aan cultuurhistorie

Het gebied is bovendien rijk aan cultuurhistorie. Naast de Stelling van Amsterdam, sinds 2021 Unesco-werelderfgoed, kent het Gein rijksmonumenten, aarden wallen en molens. De Broekzijdse molen, de oudste van Utrecht, ligt binnen de zoeklocatie. Het jaar 2025 is uitgeroepen tot het jaar van de Molenbiotoop – juist deze biotopen dreigen door de komst van het station verder te verdwijnen.

Europese verplichtingen

Tot slot wijst ShG op de nieuwe Natuurherstelverordening van de EU. Lidstaten moeten uiterlijk 1 september 2026 herstelplannen indienen om natuurverlies tegen te gaan. Volgens ShG maakt het opofferen van een groot deel van het Geingebied het vrijwel onmogelijk dat Nederland aan deze verplichtingen voldoet. “De aanleg van een hoogspanningsstation in het Gein staat haaks op Europees en nationaal beleid.

“Het zou een onomkeerbare aantasting betekenen van een uniek landschap dat zowel natuur, cultuurhistorie als recreatie verbindt.” Kortom dit is geen goede optie en moet van tafel. De gemeente en provincie Utrecht moeten attent blijven om dit mooie natuurgebied in De Ronde Venen niet op te offeren voor het belang van de buren”, besluit Havekate.

Zo zou het er mogelijk uit komen te zien. Fotobewerking: Spaar het Gein.