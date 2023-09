Stralende kinderoptocht in De Kwakel￼

De Kwakel – Op zondag 3 september ging de 120e kinderoptocht in De Kwakel van start. De kinderen verzamelden op het vernieuwde dorpsplein dat gelukkig op tijd af was zodat de Kwakelse optochten hun gebruikelijke route kunnen rijden. Er was weer veel werk van gemaakt en het was mooi om te zien dat niet alleen de ouders maar ook de kinderen hard hadden meegewerkt aan het versieren van de karretjes, fietsen en het maken van de mooie creaties. Met ook dit jaar weer veel actuele thema’s en originele ideeën. De verkeershelden met de werkverkeer-skelters waren ook aanwezig. Zij hebben afgelopen weken hard moeten bikkelen om het dorpsplein af te krijgen en sloten hun werk af met een rondje kinderoptocht. De Amsteltram gaat volgend jaar tot Uithoorn rijden, maar in De Kwakel reed de trein al over het dorpsplein. Een stille hint naar de gemeente om de tram wellicht door te trekken naar De Kwakel.

Kunstwerk

Op de Anjerlaan in De Kwakel staat tegenwoordig een fleurig transformatorhuisje, het is een prachtig graffity kunstwerk. De graffity-spuiters reden ook mee, maar ook de levende bloemen en een kopie van het transformatorhuisje namen deel aan de optocht. Sommige uitdrukkingen worden door de kinderen heel letterlijk genomen. “Als je haar maar goed zit” (met een pruik haar op een stoel), vriendinnen die een hele “goede band” hebben (samen in een zwemband), Wij “sponzeren” De Kwakel (met heel veel sponzen) of iemand die in z’n Eendje was (met opblaaseend).

Wielerronde

In de krant was al aangekondigd dat er weer een wielerronde in De Kwakel zou komen. Tour de Hogerwerf met o.a. Stijn Vingegaard en Milou van Vleuten reden mee, wie van deze wielrenners als eerste de finish passeerde was bij het drukken van deze krant nog niet bekend. Er waren ook wat oude leden van het Feestcomité. Oude dames, en een heer uit de vroege jaren van het 75-jarige comité liepen deze jubileum editie mee in de kinderoptocht. Het schijnt dat de “echte” comité leden gelijk getracht hebben deze groep te werven voor een bardienst volgend jaar op het polderfeest. De pleeboys hielden de toiletten lekker fris en kunnen volgend jaar op het polderfeest aan de slag.

Mr Snor

Met het 75-jarig jubileum van het polderfeest werd de Mr. Snor verkiezing uit de oude doos gehaald. Een groep speelde hier op in met het onderwerp de “Snorrebollekes”. Er waren diverse kinderen met een mooie snor en het feestcomité heeft de mooiste snordrager beloond met de titel Mr. Snor De Kwakel Junior. De winnaar ging met een fraaie snorrenbokaal naar huis. Nog meer nostalgie was er met een draaiorgel. De eigenaar van het draaiorgel was zo slim om Ron van het Feestcomité met de centenbak rond te laten gaan en wellicht heeft op deze manier nog wat geld voor de kermis weten bij te verdienen en kan ie een extra rondje in de draaimolen. Er waren prachtige loopgroepen. De giraffen met hun langen nekken staken er bovenuit, maar iedereen straalde tijdens deze mooie optocht in het zonnetje. Met dit dorstige weer was het dan ook zeer welkom dat de mini-barretjes meeliepen.

Maandag gaan de scholen weer beginnen. Het is te hopen dat de boeken nog ongeschonden zijn want er was een reusachtige boekenwurm die zich flink door de boeken heen had gegeten.

Dit botsautootjes waren even ontsnapt van het kermisterrein en reden ook mee in de bonte stoet. Hopelijk zijn ze weer op tijd terug voordat de kermis open gaat. De barbies waren even weggelopen uit de film en reden met hun roze bolide mee in de optocht.

Loopgroepen: 1: De Pleeboys, 2: Pieterspin en 3: De Kwakkelaar

Karren: 1: De graffityspuiters, 2: Verkeershelden en 3: Draaiorgel

Fietsen en steppen 1: Hartsvriendinnen, 2: Tour de Hogerwerf en 3: Wij sponsoren De Kwakel

Middelbare school jeugd 1: 75 jaar Feestcomite + aanmoedigingsprijs

Originaliteitsprijs: Als je haar maar goed zit

Foto’s: Dorine van de Rotten & Dirk Plasmeijer