Straks slapen en vergaderen in Fort bij Uithoorn

Uithoorn – Er zijn mensen die met aardige ideeën de wereld verbazen. Zo ook Mirjam Schaap die zich opgeeft als ‘exploitant van het Fort bij Uithoorn’ tijdens een bijeenkomst maandagavond 5 februari in de groene ‘genieloods’ op het terrein van het fort. Zij presenteerde daar samen met vertegenwoordigers van de gemeente plannen om het fort te gaan verbouwen en te voorzien van hotelfaciliteiten. Dit met het doel het niet alleen te gaan exploiteren als hotel, maar ook als vergader- en congrescentrum. De bijeenkomst was door de gemeente De Ronde Venen georganiseerd omdat men de plannen met omwonenden en verdere geïnteresseerden wilde bespreken. Dit om aan de weet te komen wat men er zoal van zou denken Het fort is ruim 100 jaar oud en staat op de Werelderfgoedlijst. Volgens Mirjam Schaap is er toestemming om het fort voor hoteldoeleinden te gaan gebruiken, mits de inrichting in originele staat blijft. Dat kan voor unieke belevenissen zorgen. Daarnaast wordt ook het omliggende terrein en de huidige bebouwing betrokken bij de herinrichting. Het fort is in beheer bij Staatsbosbeheer, maar wordt door de onderneming van Mirjam Schaap gepacht. Doel is het duurzame behoud van het fort, met recreatie op het snijvlak van natuur en erfgoed.

Knus

In de knusse en goed met belangstellenden gevulde genieloods, waar het met terrasverwarmers aangenaam vertoeven was, werden aanwezigen onder het genot van koffie of thee met koek uitgebreid op de hoogte gebracht van datgene wat het fort op termijn te bieden heeft. En dat ziet er niet alleen aantrekkelijk uit, maar de plannen schijnen ook nog eens goed uitvoerbaar te zijn, ook al duurt het nog wel even voordat het zover is. Na een welkomstwoord en een introductie van burgemeester Maarten Divendal werd het woord gegeven aan twee sprekers, te weten Nico Röling van de afdeling Ruimtelijke ordening bij de gemeente De Ronde Venen die de ambtelijke procesvoering vanaf het voorontwerp bestemmingsplan tot aan het raadsbesluit uit de doeken deed en Mirjam Schaap, ondernemer en exploitant van het fort, die aan de hand van een powerpoint presentatie in woord en beeld een fraaie en heldere voorstelling van zaken gaf. Meer over beide sprekers en hun presentaties in de uitgave van de Nieuwe Meerbode op woensdag 14 februari.