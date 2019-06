Stichting Wilnis Doet u mee

Wilnis – Vorige week is Stichting Wilnis Doet opgericht. Sinds een jaar zitten ondernemers uit Wilnis dorp, wethouder Kroon en de accountmanager bedrijven Erwin Bos met elkaar aan tafel om plannen te maken om Wilnis dorp weer gezellig en mooi te maken. Dit heeft in het eerste jaar geresulteerd in de Website en Facebookpagina: Je vindt het in Wilnis, Sinterklaas en Kerstactie voor de consument, een feestavond georganiseerd voor de vrijwillige brandweer, nieuwe beplanting in de boombakken en ze hebben hun medewerking verleend bij het evenement Sterkste man van Nederland.

Bloembakken

Uit de opbrengst hiervan is besloten bloembakken aan de lantaarnpalen (zie foto) te hangen en een stichting op te richten. De doelstelling van de stichting is d.m.v. activiteiten te organiseren de leefbaarheid in het dorp te handhaven en te vergroten. Uit de opbrengsten kunnen ze het dorp gezellig aankleden. Het voordeel van een stichting is dat ook bewoners die deze ideeën een warm hart toe dragen donateur kunnen worden. Momenteel wordt gewerkt aan het uitlichten van de plataan voor het oude Raadhuis, zodat het er met de donkere dagen mooi uitziet.

Meerbode

De nieuwe Stichting houdt u op de hoogte via deze krant en social media. Wilt u hen nu al ondersteunen stuur een e-mail naar: stichtingwilnisdoet@hotmail.com , pak binnenkort de donateursbrief mee bij de winkels of download hem via de site jevindthetinwilnis. U kunt dan ook ideeën aandragen. Stichting Wilnis Doet is tevens een spreekbuis voor het dorp richting gemeente en zet zich o.a. in voor verkeersveiligheid in het dorp, betere parkeervoorzieningen, betere bereikbaarheid en handhaving. Tot slot, De Stichting Wilnis Doet bedankt Antoinette Schaaphuizen en Maritska de Jong voor hun inzet om de voorronde van Sterkste man van Nederland naar Wilnisdorp te halen.