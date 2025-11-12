Stichting Veteraan Autobussen zoekt vrijwilligers

Rijsenhout – De Stichting Veteraan Autobussen Regio Noord-Holland (SVA) is gevestigd in Rijsenhout, alhier zijn een zestal historische bussen gestald welke kunnen worden gehuurd voor onder andere bruiloften, personeelsuitjes en evenementen met rondritten. Het is toch fantastisch om rond te rijden in een historische bus die deel uitmaakt van het landelijk Nationaal Rijdend Erfgoed.

Van de opbrengsten wordt dit materieel onderhouden zodat dit op de weg kan blijven rijden en, misschien nog wel belangrijker, kan worden behouden voor het nageslacht. Het moge duidelijk zijn dat deze voertuigen alleen maar ouder worden en hierdoor steeds meer ‘verzorging’ nodig hebben. De Stichting Veteraan Autobussen is daarom op zoek naar enthousiaste vrijwilligers zoals chauffeurs, technici en algemene vrijwilligers. Zeker de instroom van jongere vrijwilligers is noodzakelijk omdat ook de huidige vrijwilligers ouder worden en het dus steeds moeilijker wordt om toekomstige ritten uit te kunnen voeren.

Interesse gewekt of benieuwd hoe de bussen eruit zien? Neem dan contact op met voorzitter Ludo Vermeulen via: 06-30868388 of per mail: voorzitter.sva.regio.nh@outlook.com (ook voor meer informatie en boekingen).



Foto: De historische (Maarse & Kroon) bussen van SVA. Foto: aangeleverd