SAM trakteert thuiswonende ouderen

Aalsmeer – Stichting SAM, twee jaar geleden voortgekomen uit het Rode Kruis Aalsmeer, organiseert sociale activiteiten voor de medemens. Door de coronacrisis kwam daar dit jaar niet veel van terecht en bleef het beperkt tot een paar weken rolstoelwandelen en rolstoelfietsen plus een kaartenactie van de Jongerenafdeling.

“Het wandel- en fietsseizoen was begin maart net begonnen, maar moest door de lockdown meteen al stoppen”, aldus Jan Kwak, voorzitter van Stichting SAM. “Toen er door de overheid weer groen licht gegeven werd kreeg Stichting SAM van de ESA/Gemeente te horen dat er schermen op de duofietsen gemonteerd moesten worden om besmetting van vrijwilligers en passagiers te voorkomen”, vervolgt hij. “En omdat veel instanties en organisaties die peperdure schermen, van 430 euro per stuk, moesten aanschaffen was de levertijd nogal lang en ‘verloren’ we weken in mei en juni om de fietsen te gebruiken. Beetje vreemd is het wel dat andere organisaties zonder die dure schermen wel rond konden rijden”, aldus Kwak.

“Heel blij waren de vrijwilligers, en gasten en passagiers dat er vanaf begin juli weer gewandeld en gefietst kon worden. Maar eind september was het, mede door het slechte weer, alweer gedaan en kwam het er niet meer van.”

Tot op heden worden veel van de activiteiten van Stichting SAM georganiseerd voor bewoners van de Zorgcentra, omdat het lastig is de thuiswonende ouderen te bereiken. De wet op de privacy staat niet toe dat de Gemeente of andere instanties de adressen van die groep mensen verstrekken.

Om juist die doelgroep, thuiswonende ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart, een hart onder de riem te steken en een kerstgroet over te brengen, heeft het bestuur van Stichting SAM er dit jaar voor gekozen om deze mensen te verrassen met een traktatie en wel in de vorm van een doosje kerstchocolade. Een dezer dagen worden ze uitgereikt aan de deelnemers van Tafeltje Dekje, aan de deelnemers van de dagopvang in gebouw Irene, aan de deelnemers van de activiteiten in het Wijkcentrum Kudelstaart en aan de thuiswonende deelnemers van de maaltijden in Het Kloosterhof. Stichting SAM laat hiermee zien dat ze er is voor de ouderen en mensen met een beperking en zodra het weer kan zullen de activiteiten met plezier weer worden opgepakt. Meer informatie over de Stichting op www.stichtingsam.eu

Foto: Achter de mondkapjes: Jan Kwak, voorzitter stichting SAM, en Tanja Eichholz, vrijwilligersmanager bij Zorgcentrum Aelsmeer.