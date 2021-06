Stichting ‘Red de Plassen’ overhandigen petitie aan burgemeester Divendal

De Ronde Venen – Sipke feenstra en Bas Avis van Stichting Red de Plassen hebben gisterenmorgen

een petitie tegen de komst van windmolens aangeboden aan burgemeester Maarten Divendal. De petitie van Stichting Red de Plassen is ondertekend door ruim 4672 ongeruste inwoners uit De Ronde Venen. Gezamenlijk met petities uit het Gein, Angstelgebied en Mijdrecht/Wilnis zijn er al meer dan 13.000 handtekeningen tegen de komst van windmolens in gemeente De Ronde Venen verzameld

In december 2020 zag het er niet rooskleurig uit met de komst van vele windmolen. Tijdens een webinar van de gemeente liepen de gemoederen al gauw hoog op. Stichting Red de Plassen heeft het initiatief opgepakt om de geluiden tegen de komst van windmolens in goede banen te leiden. En met succes. In een paar maanden tijd liep de teller van de petitie www.tegenwindmolens.nl snel op.

Toenemende druk op overheden

Stichting Red de Plassen maakt zich zorgen over de snelle komst van windmolens op land in hun gemeente en omringende gemeenten. “We weten dat het klimaat voor ons van levensbelang is, maar inrichting van ons landschap moet met wijsheid gepaard gaan”, aldus Marcelle Buitendam. Er is nog altijd te veel onduidelijkheid over de effecten op onze volksgezondheid. We doen met nadruk een beroep op de zorgplicht van onze Gemeenteraad en ons College van Burgemeester en Wethouders. We roepen het proces van windmolens, met name op land, een duidelijke halt toe”.

Drie volle inspraakavonden

Dat de tegengeluiden niet van de lucht waren, bleek tijdens de drie overvolle online inspraakavonden die de gemeente de afgelopen weken heeft georganiseerd. Buitendam heeft waardering voor de wijze waarop de gemeente dit heeft georganiseerd. “Het zal voor de griffie geen gemakkelijke klus zijn geweest. Toch doet elke inspanning recht aan de keuze waar wij met elkaar voor staan. Gaan we door op het ingeslagen verkeerde pad met die windmolens, of gaan we op zoek naar alternatieven die zowel bijdragen aan het klimaat en onze leefomgeving?” Buitendam weet het wel. Steeds meer politieke partijen hebben na de laatste inspraakavond hun zorgen geuit over de komst van windturbines in De Ronde Venen. De fractie van de VVD heeft in een persbericht laten weten dat zij tegen de komst van windmolens zijn. Op 30 juni 2021 neemt de raad een besluit”