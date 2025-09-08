Stichting Ceres steunt Ons Tweede Thuis De Biezenwaard

Uithoorn – Stichting Ceres Kringloop heeft onlangs een donatie gedaan van 1.000 euro aan Ons Tweede Thuis De Biezenwaard. Dankzij deze bijdrage kan het verpleeghuis investeren in nieuw buitenspeelgoed voor de kinderen die daar verblijven.

De Biezenwaard is een verpleegkundig kinderzorghuis, waarbij kinderen met een ernstige en/of chronische aandoening in een huiselijke en veilige omgeving kunnen verblijven. Met de continue aanwezigheid van een gespecialiseerd (kinder)verpleegkundige is de zorg rondom het kind gewaarborgd.

Belangrijk moment

Voor de kinderen in het verpleeghuis is buitenspelen een belangrijk moment van plezier, ontspanning en ontwikkeling. Het nieuwe speelgoed draagt eraan bij dat zij, ondanks hun beperking of medische zorg, volop kunnen genieten van frisse lucht en samenspel.

De Biezenwaard is erg dankbaar voor de steun vanuit Ceres. “Met nieuw buitenspeelgoed creëren we voor onze kinderen extra mogelijkheden om te spelen, ontdekken en genieten”, vertelt Heidi van Rijsse verpleegkundige van De Biezenwaard.

Ook Stichting Ceres kijkt met trots terug op de donatie. “Door bij ons te winkelen of spullen te brengen, dragen klanten en donateurs bij aan mooie goede doelen. Naast dat wij landelijke goede doelen steunen zoals Stichting Aap vinden wij het erg belangrijk om regionale goede doelen steunen. Het buitenspeelgoed voor deze kinderen is daar een prachtig voorbeeld van”, aldus Marita van Kleij, directeur van Stichting Ceres.

Stichting Ceres Kringloop heeft onlangs een donatie gedaan van 1.000 euro aan Ons Tweede Thuis De Biezenwaard. Foto: aangeleverd.