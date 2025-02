Uithoorn – SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) presenteert zondag 16 februari om 14.30 uur een bijzondere solovoorstelling door acteur Steyn de Leeuwe: ‘Tofu Cowboy’. De locatie is De Schutse in Uithoorn. De deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Losse kaarten zijn online te bestellen via de website van de SCAU: www.scau.nl.

Het is een muzikale tragikomische onemanshow over mensen die niet meer mee kunnen komen in de vaart van de huidige maatschappij. Over de dunne grens van wanneer je een zorgverlener en wanneer je juist zorgbehoevend bent. Over de stemmen in ieders hoofd en over de eenzaamheid die ons verbindt.

In de coronatijd moest Steyn de Leeuwe op zoek naar ander werk. Want op het toneel staan mocht niet meer. Hij besloot te gaan werken in de zorg. De enige beroepsgroep die nog wel applaus kreeg. Hij dompelde zich onder in de psychiatrie. Daar hielp hij een jaar lang een groep mensen, maar kreeg steeds meer last van de stemmen in zijn eigen hoofd.

‘Tofu Cowboy’ is een krankzinnige, virtuoze, muzikale, borderline onemanshow. Na afloop vraag je je af: wie is er nou eigenlijk gek?

Losse kaarten à € 17,50 (jongeren tot en met 16 jaar: € 10,–) zijn ook te koop in de boekhandels Read Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein) of een half uur voor aanvang aan de zaal.

Op de foto: Steyn de Leeuwe als ‘Tofu Cowboy’. Foto is aangeleverd.