Burgemeester: ‘Laat jongeren voor bij nieuwe vrijheden’

Aalsmeer – Burgemeester Oude Kotte onderschrijft de hartenkreet van de voorzitter van de veiligheidsregio: ‘Laat jongeren voor bij nieuwe vrijheden’

“De gevolgen van de lockdown voor jongeren zijn niet meer verantwoord. De mentale en sociale impact van de lockdown is voor jongeren hevig en tast ook het welzijn van onze samenleving aan.” Dit stelt de voorzitter van onze veiligheidsregio burgemeester Femke Halsema en enkele andere prominenten.

Maatschappelijke gevolgen

“Dit is mij uit het hart gegrepen”, zegt burgemeester Gido Oude Kotte. ”Ik ondersteun deze oproep volledig. De coronamaatregelen moeten zich meer richten op de maatschappelijke gevolgen van de pandemie. De komende weken en maanden moet het kabinet verantwoorde risico’s durven nemen. Ik zie dat de jonge generatie het uiterst moeilijk heeft. Daarom is het belangrijk dat áls we overwegen meer vrijheden toe te kennen, dan eerste aan jongeren te denken.”

Na sneltest naar school

In de oproep wordt gepleit voor onder meer het oprekken van de leeftijdsgrens voor het georganiseerd buitensporten naar 25 jaar. Nu ligt dat op achttien jaar. “Cijfers laten zien dat jongeren tot zeker 25 jaar sterk te lijden hebben onder isolement.”

Verder wordt een lans gebroken om jongeren met voorrang sneltesten te laten doen ‘aan de poort’. “Dan kunnen met bewijzen van negatieve testuitslagen scholen, buurthuizen, studiezalen en sportclubs voor hen heropend worden.”

Het manifest is naast Halsema ondertekend door ziekenhuisdirecteur Maurice van den Bosch (OLVG), voorzitter Jet Bussemaker van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, hoogleraar polarisatie en veerkracht Hans Boutellier, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Mariëtte Hamer, pedagoog Micha de Winter en Maurice Knijnenburg, voorzitter van de Nationale Jeugdraad.