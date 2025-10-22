Vinkeveen – Schaakvereniging Denk en Zet uit Vinkeveen is het nieuwe competitieseizoen voortvarend begonnen. Het eerste en tweede team boekten een overwinning in hun openingswedstrijd. Het eerste team reisde af naar Zeist voor een ontmoeting met Zeist 2. Na een spannende strijd leek een gelijkspel lange tijd het meest waarschijnlijke resultaat. Matthijs Meijers zette op bord 1 een overtuigende winst neer, terwijl Cees Samsom en Cees van Houten hun gelijke stellingen helaas uit handen gaven. Met een remise van Wim de Groot keek Denk en Zet 1 tegen een 2½-1½ achterstand aan. Dankzij een slimme variant in de Franse opening bracht Henk Kroon zijn tegenstander in tijdnood en won overtuigend. Gert Jan Smit bezegelde de teamzege met een solide overwinning: eindstand 3½-2½.

Het tweede team had minder moeite met SV Kasteel Lekstroom 3. Jeroen Vrolijk zorgde voor een bliksemoverwinning in slechts 12 zetten, met een verrassende mat op F2. Hidde Goossens domineerde positioneel en dwong zijn tegenstander tot snelle opgave. De ‘wild west’-prijs ging dit keer naar Alfred Weinhandl, die met een mat op G2 zijn partij spectaculair afsloot. Thierry Siecker, bekend om zijn aanvallende stijl, trok eveneens aan het langste eind. Bert Vrinzen kreeg een complexe stelling, maar zijn tegenstander wist zich knap te verdedigen en won uiteindelijk. Stefan Rijsbergen besloot tot remise na een taaie verdedigingspartij van zijn opponent. Eindstand: een overtuigende 4½-1½ overwinning. Met deze dubbele zege laat Denk en Zet zien dat het klaar is voor een sterk seizoen.

Op de foto: Sterke seizoenstart schaakvereniging Denk en Zet. Foto: aangeleverd.