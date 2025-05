Sterk deelnemersveld wielerronde Nes a/d Amstel

Regio – De wielersport staat vrijdagavond 23 mei centraal in Nes a/d Amstel. De plaatselijke ronde gaat voor de 57e keer van start met een goed gevuld en sterk deelnemersveld. Om 19.30 zal het startschot klinken van het door de supportersvereniging in samenwerking met W.V. de Amstel georganiseerde wielerfestijn. Geen rondjes om de kerk maar een ‘Belgische’ omloop op een loodzwaar parkoers van twaalf kilometer door de polders tussen Nes a/d Amstel, Amstelveen en Uithoorn. Er wordt gestart in vier groepen met een totaal deelnemersveld van rond de 150 renners.

De KNWU heeft de categorie indeling gewijzigd. De eerste groep die van start gaat zijn de mannen. Met daarin de beloften, elite en de professionals-B. Elite en professionals-B zijn de renners boven de 23 jaar waarin ook (semi) profs kunnen rijden. Zij rijden samen met de beloften – talenten onder 23 jaar – een wedstrijd over 60 kilometer. Geen uitgesproken favorieten. De organisatie tipt Koos Jeroen Kers. De oud-Nederlands kampioen moet je nooit onderschatten. W.V. de Amstel en de regioverenigingen zoals UWTC en WTC Uithoorn zijn sterk vertegenwoordigd met bekende namen zoals Bart de Veer, Niels Immerzeel en Bart Vreugdenhil die vorig jaar scoorde met een verdienstelijke tweede plaats. Ook een aantal succesvolle beloften staan op de startlijst. Zij gaan ongetwijfeld de strijd aan met de oudgedienden.

Spektakel

De klasse-1 renners rijden 48 km. Zij zullen evenals in voorgaande jaren voor spektakel gaan zorgen. Er vallen immers aantrekkelijke prijzen te verdienen die zijn geschonken door een groot aantal sponsors. Hoofdsponsor is van der Veldt Bronbemaling BV uit De Kwakel. Favorieten zijn de W.V. de Amstel-renners onder wie Mees Jacobs, die zijn wortels heeft in Nes a/d Amstel. Zij zullen moeten afrekenen met andere favorieten zoals de gebroeders van Maarleveld, Lars Ruizendaal en de winnaar van vorig jaar Wouter Lips.

Oud winnaars

De derde groep wordt gevormd door de klasse-2 renners (36 km). Op de startlijst een aantal oud winnaars van de ronde van Nes a/d Amstel zoals Brian Burggraaf, Paul den Edel en Raul Woudstra. De vraag is of oudgedienden zoals Auke Broex (Ouderkerk) en John Oudshoorn(Uithoorn) mee kunnen strijden om de overwinning.

Als laatste gaan dames van start. De winnaars van de twee voorgaande edities, Rosan Koper en Lisanne Heemskerk-Immerzeel, staan in het lijstje met favorieten voor de overwinning. Anne van Berkel, Else Dekker en de rappe Suzanne Mulder zijn ook kanshebbers.

Afgesloten voor verkeer

De start en finish bevinden zich voor restaurant Cantina del Corazon. De renners rijden vanaf dit punt over de Amsteldijk-Zuid naar de Rode Paal bij Uithoorn. De weg wordt vervolgd over de Hollandsedijk, Oude Bovenkerkerweg, fietspad Bovenkerkerweg en vervolgens de Nesserlaan. Tenslotte komen de renners via de Amsteldijk weer richting finish. Dit parkoers zal tussen 19.00 uur en ongeveer 21.00 uur voor al het doorgaande verkeer en bestemmingsverkeer worden afgesloten. Toeschouwers voor de wielerronde dienen dus uiterlijk om 19.00 uur in de dorpskern aanwezig te zijn. Er is voldoende parkeergelegenheid. Volg de aanwijzingen van de organisatie. De toeschouwers ontvangen een gratis programma.

De wielersport staat vrijdagavond 23 mei centraal in Nes a/d Amstel. Foto: aangeleverd.