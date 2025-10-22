Stemlocaties De Ronde Venen

De Ronde Venen – Voor de verkiezingen op woensdag 29 oktober kunnen inwoners in de gemeente De Ronde Venen stemmen op de volgende locaties, die geopend zijn van 07.30 tot 21.00 uur. Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk.
Mijdrecht
Gemeentehuis – Croonstadtlaan 111 (ingang Raadhuisplein)
Bibliotheek UV – Dr. J van der Haarlaan 8
KC Avonturijn – Kogger 2
Basisschool de Fontein – Johan van Renessestraat 14
VIOS Clubgebouw – Windmolen 77
Veenlanden College – Diamant 9
Zaal Driehuis – Burg. Padmosweg 270 (ingang tegenover RK kerk)
Vinkeveen
De Boei – Kerklaan 32 (ingang Tuinderslaantje)
NH Verenigingsgebouw – Herenweg 207
Eliboe Scouting – Bonkestekersweg 3
EHBO Gebouw Lucas – Pijlstaartlaan 1A
Abcoude
CNS Abcoude – Blomswaard 2
De Angstelborgh – Dorpszicht 22
Dorpskerk Abcoude – Kerkplein 45
Pius Basisschool – Broekzijdselaan 3
Wilnis
Kids College – Veenweg 118A
De Willisstee – Pieter Joostenlaan 24
NH Gebouw De Roeping – Kerkstraat 12
Baambrugge
Dorpshuis de Vijf Bogen – Prinses Margrietstraat 10
Amstelhoek
Verenigingsgebouw Ons Streven – Engellaan 3
De Hoef
De Springbok – De Hoef Oostzijde 61A
Foto: aangeleverd.