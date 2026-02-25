Stemhulpen voor gemeenteraadsverkiezingen gelanceerd

Uithoorn/De Kwakel – Twee lokale stemhulpen zijn donderdag 19 februari gelanceerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Kiesgerechtigden in de gemeente Uithoorn kunnen gebruikmaken van MijnStem en Alle Kandidaten.

MijnStem (mijnstem.nl/uithoorn) bevat negentien over onderwerpen als wonen, veiligheid, onderwijs, opvang asielzoekers, arbeidsmigranten, afvalstoffenheffing en dienstverlening van de gemeente. Met een schuifbalk kunnen gebruikers aangeven in hoeverre zij het eens of oneens zijn met iedere stelling. Na het invullen van de stellingen zien zij met welke partijen zij de meeste overeenkomsten hebben. Per stelling is ook een toelichting van elke partij te lezen.

Op stellen kandidaten die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Uithoorn zich voor. Inwoners kunnen de kandidaten bekijken per partij, per wijk, per leeftijdscategorie, per aandachtsgebied of een combinatie daarvan.

Stem uitbrengen: belangrijk

De gemeente Uithoorn vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kiesgerechtigden in de gemeente Uithoorn hun stem uitbrengen op 18 maart. Met de inzet van deze twee lokaal gerichte stemhulpen, kunnen stemmers zich goed informeren over de standpunten van de partijen over onderwerpen die zij belangrijk vinden en over de kandidaten.

Op de foto: De lancering van stemhulpen met kandidaten Marga Moeijes (PvdA), Nico Tijsterman (CDA), Alexander Reuvekamp (VVD), Petra van Leeuwen (Gemeetebelangen), José de Robles (DUS!) en burgemeester Pieter Heiliegers. Foto: aangeleverd.